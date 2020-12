PF apura desvios no combate à pandemia e mira em secretário do governo Paulo Câmara

Operação Articulata investiga o direcionamento de licitações no combate à pandemia da Covid-19 em Pernambuco. Um dos alvos é o chefe do Gabinete de Projetos Estratégicos do governo Paulo Câmara, Renato Xavier Thiebaut edit

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (10) a operação Articulata que cumpre mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura um esquema de direcionamento de licitações na compra de materiais e insumos utilizados no combate à pandemia da Covid-19 em Pernambuco. Um dos principais alvos é o chefe do Gabinete de Projetos Estratégicos do governo Paulo Câmara (PSB), Renato Xavier Thiebaut.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) nas cidades de Recife, Olinda, Camaragibe, Itapissuma, Gravatá e Ipojuca. A ação desta quinta-feira é um desdobramento da operação Casa de Papel, iniciada em junho deste ano.

Ainda conforme a PF, as investigações apontaram a existência de indícios de uma pessoa com prerrogativa de foro no esquema de corrupção investigado. “Diante das evidências, entendemos pela necessidade de aprofundar a investigação”, disse a delegada Andrea Pinho.

