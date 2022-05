PF faz busca e apreensão em gabinete de vice-presidente do Tribunal de Justiça de pernambuco

Desembargador Antônio de Melo e Lima, segundo vice-presidente do TJPE, foi o alvo da operação autorizada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Jorge Mussi edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta sexta-feira (6) mandados de busca e apreensão nas instalações do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A operação teve como alvo o 2º vice-presidente do TJPE, desembargador Antônio de Melo e Lima, e foi determinada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Jorge Mussi.

Os motivos das ordens judiciais não foram informados pelo fato do inquérito tramitar sob segredo de Justiça. O desembargador foi afastado do cargo em função da ordem judicial expedida por Mursi.

Em nota, o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, disse que o Tribunal ofereceu suporte à ação dos policiais federais e afirmou que a Corte "jamais deixará de dar cumprimento à Constituição Federal e às leis vigentes no País".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE