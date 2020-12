PF faz operação contra esquema ilegal de crédito consignado no Ceará

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra crimes no sistema financeiro do Ceará. A corporação mira um ex-secretário da Casa Civil e empresários edit

247 - A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta quinta-feira (3) para desmantelar um esquema ilícito de crédito consignado em folha de servidores estaduais. Estão sendo investigados crimes de associação criminosa, corrupção, fraude em licitação, crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.

Dentre os alvos estão um ex-secretário da Casa Civil do governo do Ceará, empresários e instituições financeiras. A ação cumpre 30 mandados, sendo quatro de prisão temporária e 26 de buscas, no Ceará, em São Paulo e na Bahia.

De acordo com a PF, há indícios da participação do ex-secretário na época dos fatos investigados, entre 2008 e 2014. O genro desse secretário também é suspeito de integrar o esquema, como gestor de uma das empresas que movimentou mais de R$ 600 milhões nas operações de crédito sob investigação. Ele é um dos alvos de mandado de prisão.

O cumprimento dos mandados foi autorizado pela Justiça Federal.

