PF faz operação contra financiadores de atos golpistas no Ceará no dia do retorno de Bolsonaro ao Brasil

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (30) uma operação que tem como alvos financiadores e organizadores de manifestações golpistas contra instituições democráticas que ocorreram na BR-116, em Fortaleza, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro do ano passado.

A ação ocorre no mesmo dia em que Jair Bolsonaro (PL), que insuflou as manifestações ao questionar a higidez do sistema eleitoral e a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito do ano passado, retornou ao Brasil após “fugir” para os Estados Unidos antes do término do seu mandato à frente do Executivo Federal.

Segundo o site O Antagonista, estão sendo cumpridos” 32 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal, em Fortaleza, Maracanaú, Itaitinga, Caucaia, Pacajus, Tauá, Brejo Santo, Imperatriz e Condor. Eles são investigados por associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais, com penas que podem passar de três anos de prisão”.

