PF faz operação que tem o grupo João Santos, dono do Cimento Nassau, como alvo

247 - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (5), a operação Background, para apurar as suspeitas de crimes tributários, financeiros, lavagem de dinheiro e constituição de organização criminosa por parte do grupo empresarial João Santos, dono da Cimento Nassau. A ação, que conta com a participação da Receita Federal e da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, cumpriu 53 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, São Paulo, Amazonas e Distrito Federal.

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, as dívidas tributárias do grupo João Santos somam cerca de R$ 8,6 bilhões. De acordo com a PF, “os investigados se organizaram em um sofisticado esquema contábil-financeiro para desviar o patrimônio das empresas do grupo, transferindo-o para os seus sócios e laranjas, com a finalidade de elidir tributos e direitos trabalhistas de centenas de empregados”.

Em nota, a defesa do grupo João Santos disse que os diretores do conglomerado respeitam às decisões judiciais e os órgãos envolvidos na apuração, mas diz “lamentar que empresas tão importantes para o cenário econômico e social, já abaladas pela crise que afeta setores produtivos, sofram investida danosa pela divulgação da mídia de acusações sem ao menos ter sido oportunizado de forma prévia o sagrado direito de defesa”.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.