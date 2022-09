PF fecha TV bolsonarista ligada a Ciro Nogueira no Piauí; apresentador estava ao vivo (vídeo)

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (23), mandado de busca e apreensão na sede da TV Piauí, canal de internet bolsonarista criado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A informação é do portal Piauí Hoje .

A operação foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE/PI) a fim de para apurar denúncia de crime eleitoral protocolada pelo Ministério Público Federal. O canal é acusado de criar e espalhar mentiras, calúnias e ataques à honra de adversários de Jair Bolsonaro.

De acordo com o Piauí Hoje, a TV Piauí foi criada após o rompimento de Ciro Nogueira com o grupo do ex-governador Wellington Dias, do PT. O canal tinha como propósito político atacar adversários de Jair Bolsonaro (PL) no estado, especialmente os candidatos do PT ao Governo, Rafael Fonteles, e ao Senado, Wellington Dias.

A TV estava ao vivo na internet no momento em que a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão. O vídeo abaixo mostra o momento em que o jornalista Douglas Ferreira é interrompido enquanto lia um comentário defendendo a punição para os institutos responsáveis pelas pesquisas eleitorais:





Ainda segundo o Piauí Hoje, a decisão judicial também ordena a remoção dos conteúdos da TV Piauí das redes sociais e do YouTube. Até o momento da publicação desta matéria, os conteúdos estão no ar.

