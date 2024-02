PF intima deputado bolsonarista André Fernandes por inserção de dados falsos nos sistemas da Justiça Eleitoral

Investigação foi instaurada após o parlamentar ter alterado a autodeclaração de sua cor/raça no registro de candidatura da Justiça Eleitoral entre as eleições de 2018 e 2022 edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Na terça-feira (30), o deputado federal André Fernandes (PL-CE) foi intimado pela Polícia Federal em seu escritório para prestar depoimento em um inquérito que investiga a possível implantação de dados falsos nos sistemas da Justiça Eleitoral. A oitiva está agendada para ocorrer entre os dias 19 e 23 de fevereiro, segundo o jornal O Povo.

A investigação foi instaurada após o parlamentar ter alterado a autodeclaração de sua cor/raça no registro de candidatura da Justiça Eleitoral entre as eleições de 2018 e 2022. Em 2018, quando Fernandes foi eleito deputado estadual, declarou-se como "pardo". Já em 2022, quando conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados, o registro foi modificado para "branco".

continua após o anúncio

O resumo do inquérito apresentado no momento da intimação destaca que "estes candidatos se autodeclararam em eleições anteriores como pardo e preto, respectivamente, e nas eleições de 2022 passaram a se declarar como brancos".

A abertura do inquérito foi solicitada pela Procuradoria Regional Eleitoral no Ceará e fundamenta-se em uma postura mais rigorosa adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em relação a alterações na autodeclaração para as eleições. Curiosamente, essas intervenções costumam ocorrer no sentido contrário, quando políticos modificam declarações de "branco" para "pretos" ou "pardos".

continua após o anúncio

André Fernandes afirmou não ter tido acesso ao procedimento, mas assegura ter "plena certeza" de que não cometeu irregularidade. Em resposta às acusações, o deputado argumentou: "Em um país miscigenado como o nosso, essa autodeclaração não configura crime. Sigo tranquilo, pois assim como inúmeras outras vezes, tenho plena certeza de que não cometi nenhuma irregularidade".

O parlamentar também expressou suas suspeitas sobre as motivações por trás da investigação, sugerindo que sua atuação política poderia ser a causa principal das investidas contra ele. "Não vou sucumbir a mais essa provação, pois a confiança que meus conterrâneos têm depositado em mim só aumenta e me permite seguir lutando".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: