TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Nordeste

      Pilastra desaba durante férias no Ceará e mata empresária de Mato Grosso

      A vítima foi identificada como Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, natural de Rondonópolis (MT)

      Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, era proprietária de uma vidraçaria que funciona há 35 anos na cidade de Rondonópolis (MT) (Foto: Reprodução)

      247 - Uma empresária de Mato Grosso morreu após ser atingida por uma pilastra enquanto descansava em uma rede em um imóvel no município de Paracuru, no litoral do Ceará. O acidente ocorreu na noite da última segunda-feira (5), durante um período de férias da vítima na região.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1. A empresária foi surpreendida pelo desabamento da estrutura e morreu no local. A vítima foi identificada como Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, natural de Rondonópolis (MT).

      Thayze era proprietária da Vidraçaria Araçatuba, empresa tradicional da cidade mato-grossense que atua há 35 anos no setor. Ela havia assumido a gestão do negócio familiar há cerca de seis anos, após a morte do pai. A empresária deixa uma filha.

      Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a Polícia Civil de Paracuru instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do desabamento da pilastra. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos técnicos.

      De acordo com a pasta, os profissionais “colheram informações que subsidiarão a apuração policial”, incluindo análises estruturais do imóvel e depoimentos de pessoas que estavam no local no momento do acidente. As causas do colapso da pilastra ainda não foram oficialmente esclarecidas.

      A morte da empresária causou comoção em Rondonópolis. A prefeitura do município divulgou uma nota de pesar destacando a trajetória profissional de Thayze e sua contribuição para o desenvolvimento econômico local.

      “Reconhecida pelo profissionalismo e atenção aos detalhes, a empresária de Rondonópolis teve uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o trabalho, construiu uma história de empreendedorismo responsável, tornando-se referência no segmento de vidraçaria e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade e para a realização de inúmeros sonhos de clientes”, diz um trecho da nota oficial.

      Em sinal de luto, a Vidraçaria Araçatuba informou a suspensão parcial das atividades e decretou três dias de luto, com ajustes temporários no funcionamento da empresa. Familiares, amigos e clientes prestaram homenagens nas redes sociais, ressaltando o perfil dedicado e a atuação ética da empresária.

      A Polícia Civil segue investigando o caso para determinar se houve falha estrutural, negligência ou outros fatores que possam ter contribuído para o desabamento da pilastra que resultou na morte de Thayze Moreira Rodrigues.