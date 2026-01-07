Pilastra desaba durante férias no Ceará e mata empresária de Mato Grosso

247 - Uma empresária de Mato Grosso morreu após ser atingida por uma pilastra enquanto descansava em uma rede em um imóvel no município de Paracuru, no litoral do Ceará. O acidente ocorreu na noite da última segunda-feira (5), durante um período de férias da vítima na região.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1. A empresária foi surpreendida pelo desabamento da estrutura e morreu no local. A vítima foi identificada como Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, natural de Rondonópolis (MT).

Thayze era proprietária da Vidraçaria Araçatuba, empresa tradicional da cidade mato-grossense que atua há 35 anos no setor. Ela havia assumido a gestão do negócio familiar há cerca de seis anos, após a morte do pai. A empresária deixa uma filha.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a Polícia Civil de Paracuru instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do desabamento da pilastra. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos técnicos.

De acordo com a pasta, os profissionais “colheram informações que subsidiarão a apuração policial”, incluindo análises estruturais do imóvel e depoimentos de pessoas que estavam no local no momento do acidente. As causas do colapso da pilastra ainda não foram oficialmente esclarecidas.

A morte da empresária causou comoção em Rondonópolis. A prefeitura do município divulgou uma nota de pesar destacando a trajetória profissional de Thayze e sua contribuição para o desenvolvimento econômico local.

“Reconhecida pelo profissionalismo e atenção aos detalhes, a empresária de Rondonópolis teve uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o trabalho, construiu uma história de empreendedorismo responsável, tornando-se referência no segmento de vidraçaria e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade e para a realização de inúmeros sonhos de clientes”, diz um trecho da nota oficial.

Em sinal de luto, a Vidraçaria Araçatuba informou a suspensão parcial das atividades e decretou três dias de luto, com ajustes temporários no funcionamento da empresa. Familiares, amigos e clientes prestaram homenagens nas redes sociais, ressaltando o perfil dedicado e a atuação ética da empresária.

A Polícia Civil segue investigando o caso para determinar se houve falha estrutural, negligência ou outros fatores que possam ter contribuído para o desabamento da pilastra que resultou na morte de Thayze Moreira Rodrigues.