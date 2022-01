Piloto que desapareceu durante rally é encontrado morto no Ceará

Apoie o 247

247 - O piloto Daniel Santos, de 36 anos, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (27), em Ubatuba, localidade de Granja, município no interior do Ceará. Ele é natural do Espírito Santo e participava de um rally que aconteceria entre Parnaíba, no litoral do Piauí, e o Maranhão. A última etapa do evento foi cancelada em razão das buscas por Daniel, desaparecido desde esta quarta-feira (26). Conforme a organização do Rally Cerapió, as circunstâncias da morte ainda não foram identificadas. As informações são do portal G1.

Segundo nota emitida pela organização do evento, Daniel foi encontrado em uma área de trilha, deitado. Não havia sinais de violência no corpo, nem de acidente ou de possíveis crimes. A moto estava em pé, com o capacete ao lado. "Toda a equipe do Rally Cerapió se solidariza aos familiares e amigos de Daniel", conclui a nota.

O cancelamento da última etapa aconteceu porque o piloto, que participava da competição, desapareceu na quarta (26), quando não retornou da trilha.

Equipes de resgate realizaram buscas nas regiões dos municípios de Viçosa, Buira, Juá dos Vieiras, Padre Vieira, Cocal, Brejinho, entre os estados do Ceará e do Piauí.

"Não há clima entre os competidores, organização, nem condições físicas do time de resgate para dar sequência ao evento", informou a organização em comunicado oficial.

