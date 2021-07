PM da Bahia promove ação violenta contra ciganos de Vitória da Conquista

As ações truculentas teriam começado depois que dois PMs foram mortos supostamente por ciganos. Os excessos da polícia, no entanto, se espalharam por toda a comunidade edit

247 - A Polícia Militar da Bahia está promovendo uma ação de perseguição e abusos contra ciganos de Vitória da Conquista, segundo reportagem de domingo (25) do Jornal Correio. De acordo com o texto, um grupo de policiais teria invadido casas de ciganos e os abordado de maneira agressiva na madrugada da segunda-feira (19). No dia seguinte, os policiais retornaram ao local. Famílias foram desalojadas e estão abrigadas em lares provisórios.

Os ataques da PM começaram depois que dois PMs foram mortos no último dia 13, no distrito de José Gonçalves. Os suspeitos de matarem o tenente Luciano Libarino Neves, 34 anos, e o soldado Robson Brito de Matos, 30, são homens de uma mesma família de uma comunidade cigana.

Três ciganos da família foram mortos e outros seis estão foragidos. 15 pessoas foram baleadas nas ações policiais. Vídeos mostram casas e carros que seriam de propriedade de ciganos sendo queimadas e destruídas

Outros ciganos, no entanto, estão sofrendo com excessos dos policiais.

Em nota divulgada no final de semana, mais de 100 entidades, pesquisadores e ativistas dos direitos humanos denunciam a “verdadeira caçada e matança” das famílias ciganas da região. “No Brasil, não existe pena de morte. Uma comunidade inteira sofrer e morrer por atos que devem ser encaminhados para as instâncias jurídicas evidencia a violência, o despreparo e as injustiças cometidas pela Polícia Militar da Bahia”.

