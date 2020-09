PM do RN pede esclarecimentos a colégio sobre charges de Latuff que retratam violência policial

Comando da Polícia Militar no Rio Grande do Norte ressaltou que questões de prova aplicada pelo Colégio Marista, privado, retrataram a corporação de segurança pública de forma depreciativa e preconceituosa edit

Agora RN - A Polícia Militar do Rio Grande do Norte divulgou nesta quarta-feira 2 que pediu esclarecimentos ao Colégio Marista sobre o conteúdo de uma prova que retratou a corporação de segurança pública de forma depreciativa e preconceituosa.

A prova do oitavo ano do ensino fundamental trouxe três questões abordando situações envolvendo a Polícia Militar. Por meio de charges, o exame insinua que práticas violentas e discriminatórias são comuns no dia a dia da atividade policial.

Em nota oficial, o Comando da Polícia Militar no Rio Grande do Norte ressaltou que a prova aplicada apresenta uma imagem “distorcida da realidade”. A instituição disse que procurou a direção da escola para pedir esclarecimentos sobre o ocorrido.

Segundo a nota, a escola particular informou que o vai tomar previdências para investigar o caso e disse, ainda, que as questões abordadas na prova não são parte do “pensamento do colégio”

“A Polícia Militar reforça que está à disposição do Marista para apresentar como é realizado o trabalho do seu efetivo”, pontuou a nota oficial da PM.

Polícia civil publica nota de repúdio

“Os operadores da Segurança Pública não são inimigos da sociedade. Ao contrário disso, estão diariamente arriscando a vida para proteger nossas famílias e para impedir que crianças e adolescentes sejam alvo da criminalidade”, traz o documento publicado nesta quarta-feira 2.

O autor das charges é o cartunista Carlos Latuff, que publicou um vídeo para comentar a manifestação da PM.

Numa democracia, organizações policiais não "cobram esclarecimentos" de escola por usar charges sobre violência policial. Quem decide conteúdo de prova são professores e instituições de ensino. As polícias do RN não tem coisa melhor pra fazer do que se preocupar com charges? pic.twitter.com/w32YgiM49b — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) September 3, 2020

Leia no Agora RN as notas da PM e do Sinpol.

