PM joga bombas em proteto no Recife e deixa manifestante gravemente ferido

247 - A polícia jogou bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha contra vários manifestantes em Recife (PE), onde os participantes do ato denunciam os prejuízos causados pelo governo Jair Bolsonaro ao povo brasileiro. Pelo menos uma pessoa já ficou gravemente ferida no ato.

O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Paulo Rocha, criticou a ação policial. “A gente estava encerrando um ato, não tem para quê bala de borracha, spray de pimenta. A gente estava a pelo menos 200 metros de distância da política, em fileira, fazendo o jogral de encerramento do ato”, denunciou. O relato dele foi publicado pelo portal Leia Já.

As co-deputadas de Pernambuco Juntas (Psol) e a vereadora do Recife Dani Portela tentaram se aproximar dos policiais. A parlamentar criticou a ação do Choque. "A gente estava num ato ordeiro, pacífico, pedindo comida e vacina e fomos recebidos pelo Choque do governo desse Estado", afirmou, durante a live.

Mais de 200 locais espalhados pelo País têm atos marcados contra o governo Bolsonaro. Várias lideranças políticas também foram às redes sociais chamar a população para as manifestações.

Não vamos permitir que se criminalize quem luta contra esse genocida! O ato #29MForaBolsonaro está forte em Recife, que mostra que ocupar as ruas é a única saída contra essa política de morte! #29MPovoNasRuas pic.twitter.com/OHsei4xHII — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) May 29, 2021

URGENTE! Polícia segue jogando bombas no ato em Recife. Um manifestante acaba de ser atingido. Ao vivo no instagram da Mídia NINJA. pic.twitter.com/Rs3dd7bZLa — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) May 29, 2021

AGORA EM RECIFE polícia utiliza de artifícios de coerção para dispersão dos manifestantes #29M #29MPovoNasRuas pic.twitter.com/HwSsr9E6kU May 29, 2021

