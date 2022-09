PM que fazia segurança de ACM Neto é morto por outros policiais em hotel na Bahia

Policiais foram ao hotel após informação de que havia homens armados no local. Os homens, no entanto, eram PMs da equipe de segurança do candidato edit

247 - O subtenente da Polícia Militar da Bahia Alberto Alves dos Santos - que fazia parte da equipe de segurança do candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) - foi morto na noite desta terça-feira (27) por outros policiais militares em um hotel em Itajuípe, no sul do estado.

O episódio está sob investigação de uma equipe da Corregedoria da PM. A situação terminou ainda com outros três policiais feridos, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com o Correio, policiais que participavam de uma operação de buscas por um assaltante receberam a informação de que havia homens armados no hotel em questão. "Dois homens foram abordados no local e não reagiram. Outros dois homens, armados, reagiram quando os PMs se aproximaram, diz a SSP. Dois soldados que estavam em serviço foram baleados na ação. No tiroteio, os dois homens que estavam no hotel também foram feridos e um deles morreu".

A equipe faria a segurança de ACM Neto em evento na cidade de Coaraci. O candidato lamentou a morte e suspendeu a agenda. "Estamos todos consternados com a morte do subtenente Alves e rezando pelo pronto restabelecimento do sargento D'Almeida. Apresentamos nossa total solidariedade com os familiares, e informamos o cancelamento de nossa agenda de hoje. Nesse momento, estamos em luto pelo ocorrido".

"Lamentamos o confronto. Estamos solidários às famílias e a determinação é que toda a ocorrência seja esclarecida. As armas foram recolhidas e o local do confronto preservado para a realização de perícia", diz o comandante geral da PM, coronel Paulo Coutinho.

