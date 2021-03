PM 'surta' e dispara tiros para cima na região do Farol da Barra, em Salvador (vídeo)

Com farda e o rosto pintado de verde e amarelo, o homem grita palavras de ordem entre os disparos. Segundo governo, estava em "surto" edit

247 - Um policial militar invadiu o gramado em frente ao Farol da Barra, na Bahia, e disparou pelo menos uma dezena de tiros para o alto, na tarde deste domingo (28).

O agente, chamado Wesley, pertence à 72º Companhia Independente de Polícia Militar de Itacaré, no sul do estado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que o soldado apresentou “um surto psicológico”.

O homem estava armado com um fuzil e uma pistola, e provocou pânico entre os moradores da região. Com o rosto pintado de verde e amarelo, enquanto efetuava os disparos, ele gritava: "Eu, não vou deixar, não vou permitir, que violem a dignidade humana do trabalhador!".

A PM expulsou com tiros os jornalistas que estavam no local, que é um dos principais pontos turísticos de Salvador.

O policial foi baleado por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Geral do Estado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Um homem vestido com roupas militares, usando colete e com uma arma de cano longo está aparentemente surtado e atirando a esmo, em frente ao Farol da Barra, em Salvador (BA). pic.twitter.com/kNgQauAk2N — Flávio Costa (@flaviocostaf) March 28, 2021

URGENTE: "Eu, não vou deixar, não vou permitir, que violem a dignidade humana do trabalhador!" Testemunhas no local afirmam que o soldado estava protestando contra os atos arbitrários que a PM estava obrigada a fazer contra a população. A PM expulsou com tiros os jornalistas: pic.twitter.com/fchv6VVaoD — Ultrajante Sincero (@UltrajanteSinc1) March 28, 2021





