PMs alteraram cena do crime após disparos contra Cid Gomes

247 - Depois dos tiros contra o senador Cid Gomes (PDT-CE) na quarta-feira (19), policiais militares varreram o chão do Batalhão da cidade de Sobral, no Ceará, em busca de cartuchos e restos dos projéteis disparados contra o parlamentar. Homens teriam recolhido todos os objetos do chão antes de policiais civis chegarem ao local do crime. Quando o Comando Tático Rural (Cotar) chegou ao local, o batalhão já estava praticamente vazio. A informação é do jornalista Melquíades Júnior, do Diário do Nordeste.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia no local do crime será decisiva para a identificação dos autores dos disparos.

Um dos policiais que estava no local contou que houve violação da cena porque não seria difícil identificar o autor dos disparos. “Não vai ser tão difícil identificar os autores dos disparos. Eles devem saber tanto disso que não duvido que tenham tentado ir para longe”, afirmou.