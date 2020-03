PMs são presos após torturar homens com pauladas em Salvador

De acordo com o vídeo, as vítimas foram obrigadas a estender as mãos para os agentes agredirem elas com pauladas repetidas vezes. Assista edit

247 - A Polícia Militar da Bahia informou nesta quarta-feira (5) que prendeu os policiais militares que agrediram sete homens e um adolescente em uma abordagem na noite de quarta-feira (4), no bairro da Liberdade, em Salvador. De acordo com o vídeo, as vítimas foram obrigadas a estender as mãos para os agentes agredirem elas com pauladas repetidas vezes. A corporação não informou o nome nem as funções dos militares presos.

Em nota, a corporação disse que, “os integrantes da guarnição estão sendo autuados em flagrante na Corregedoria da Polícia Militar e, após as oitivas, serão encaminhados para a Coordenadoria de Custódia Provisória (CCP), onde permanecerão à disposição da justiça”.

“A PM-BA reitera que abusos policiais não serão tolerados por parte de qualquer integrante da corporação e todas as denúncias serão rigorosamente apuradas”, afirmou.

Representante do Coletivo Ideas e do Fórum Popular de Segurança Pública da Bahia, Wagner Moreira disse ao Correio que o caso deve ser nomeado como tortura. “Esse caso se trata de tortura e assim tem de ser nomeado. É diferente de ação mais truculenta durante o Carnaval. Ali, as pessoas não tinham como reagir, estavam presas, encurraladas”, acrescentou.

As imagens foram compartilhadas pelo deputado Igor Kannario (DEM-BA), que cobrou o governador Rui Costa (PT) e a PM-BA pelas cenas de tortura. “Será que isso é certo? É dessa forma que tem que ser?”, questionou no Instagram.