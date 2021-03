Polícia investiga ameaça de morte ao governador Camilo Santana

247 - A Polícia Civil do Ceará investiga ameaças contra a vida do governador do estado, Camilo Santana (PT). Um homem de 53 anos foi identificado como responsável por disparar no grupo 'Ceará contra o lockdown' a seguinte mensagem:

"Vou ser sincero com vocês: tinha uma galera aí doida para pegar o governador... É porque sumiu (sic). Mas não tá fácil pra ele escapar não. Tem um bocado de menino bom aí doido para pegar ele, pra comer a cabeça dele. É grana, viu? E eu estou dentro", diz uma mensagem de áudio.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do estado informa que um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do homem, que responderá criminalmente pela ofensa:

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) instaurou inquérito para investigar ameaças contra o governador Camilo Santana, que circulam por meio de áudio em aplicativo de troca de mensagens. A Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com o apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), identificou o suspeito de gravar o áudio e, na última sexta-feira (26), cumpriu um mandado de busca e apreensão, na residência dele, no bairro Dom Lustosa. O homem, de 53 anos, foi interrogado e teve o celular apreendido. O aparelho telefônico irá passar por análise. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar o envolvimento de outras pessoas e a participação do suspeito em outros crimes. O homem responderá criminalmente pelas ameaças".

As informações foram reportadas no Diário do Nordeste.

