Polícia prende 31 suspeitos ligados ao Comando Vermelho na Bahia

247 - Uma ampla operação deflagrada pela Polícia Civil da Bahia resultou, na manhã desta terça-feira (4), na prisão de 31 pessoas suspeitas de integrar o Comando Vermelho. A ação, batizada de Operação Freedom, tem como foco desmantelar os núcleos armado e financeiro da facção criminosa no estado.

De acordo com informações publicadas pela Folha de S.Paulo, a ofensiva mobilizou mais de 400 agentes das polícias civil e militar, além de contar com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) da Bahia e da Polícia Civil do Ceará. Ao todo, foram expedidas 90 ordens judiciais, entre mandados de busca, apreensão e prisão.

Ações concentradas em Salvador e interior baiano

Até as 7h desta terça-feira, as autoridades haviam cumprido 46 mandados de busca e apreensão e 31 de prisão na Bahia e no Ceará. Ninguém morreu durante as ações. Segundo a Polícia Civil, as investigações envolvem suspeitos de homicídios e tráfico de drogas em Salvador e outras cidades do estado.

Na capital baiana, as operações se concentraram em bairros como Liberdade, Pernambués, Narandiba, Uruguai e Areia Branca, áreas sob influência do Comando Vermelho. Além disso, houve ações nos municípios de Aratuípe e Ilhéus, na Bahia, e em Eusébio, no Ceará.

Bloqueio de contas e investigações sobre homicídios

A Justiça determinou o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas ao grupo investigado. Segundo a Polícia Civil, os resultados da operação podem ajudar na elucidação de cerca de 30 assassinatos ocorridos recentemente em Salvador. O objetivo é enfraquecer a estrutura da facção, apreender armas e bens e interromper o fluxo financeiro proveniente do tráfico.

Contexto nacional da facção

A Operação Freedom ocorre uma semana após uma ação de grande porte no Rio de Janeiro, que deixou ao menos 121 mortos e se tornou a mais letal da história do Brasil. Essa ofensiva, chamada Operação Contenção, revelou um esquema de cooperação entre o Comando Vermelho e lideranças de suas bases nas regiões Norte e Nordeste.

Segundo o Relatório do Mapa de Orcrim 2024, do Ministério da Justiça, o Comando Vermelho atua em 22 estados brasileiros. A Bahia aparece como uma das principais áreas de expansão da facção desde 2020, quando o grupo carioca teria incorporado o Comando da Paz, organização local então dominante.

Disputa com o Bonde do Maluco e avanço da violência

A fusão ampliou as rotas de tráfico de drogas e armas e intensificou os confrontos pelo controle territorial em Salvador e no interior. A principal rival do Comando Vermelho no estado é o Bonde do Maluco (BDM), que mantém aliança com o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo.