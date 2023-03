Polícia revela como corpo da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte e de seu namorado foram encontrados

Apoie o 247

247 - Yanny Brena Alencar Araújo, 26 anos, presidente da Câmara de Juazeiro do Norte achada morta com o namorado, Rickson Pinto, na manhã desta sexta-feira (3), era médica e estava em seu primeiro mandato como vereadora pelo Partido Liberal (PL).

O corpo dela e de Rickson foram encontrados pela empregada na sala da casa onde o casal morava, no Bairro Lagoa Seca, em Juazeiro, a 431quilômetros de distância de Fortaleza. Informações preliminares da polícia apuradas pela TV Verdes Mares Cariri, afiliada da Globo e reproduzidas no portal G1, indicam que havia cordas onde os corpos foram achados, e os dois morreram de mãos dadas. A causa da morte deverá ser informada oficialmente após perícia, que deve ser concluída em até 30 dias.

Yanny é irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL), foi eleita presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte em novembro de 2022 e se manteria no cargo até o fim de 2024. Ela era a segunda mulher a chefiar o Poder Legislativo da maior cidade do interior do Ceará.

