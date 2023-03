Polícias fazem operação contra suspeitos de organizar ataques criminosos no RN

Cerca de 150 policiais participam da operação entre as polícias Civil, Militar e Federal edit

247 - As polícias Civil, Militar e Federal iniciaram nesta sexta-feira (17) uma operação conjunta que tem como alvo integrantes da organização criminosa suspeita de organizar os ataques em cidades do Rio Grande do Norte nos últimos dias. Cerca de 150 policiais participam da operação.

São cumpridos 54 mandados judiciais no litoral sul do estado contra 22 alvos. Desses, 30 mandados são de prisão preventiva e outros 24 são de busca e apreensão.

“Entre os alvos da operação está um dos líderes da facção, que é apontado como responsável por ordenar os recentes ataques acontecidos nesta semana em Natal e diversos municípios do Rio Grande do Norte”, informou a PF em nota.

“Além do tráfico de drogas e assaltos, o grupo criminoso [alvo da operação] tinha como característica principal matar e atentar contra agentes de segurança pública. Pelo menos 4 policiais foram alvos de atentados nos últimos 5 anos. Um policial e a esposa de um policial foram mortos”, informou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do estado (Sesed/RN).

De acordo com a Sesed, a organização movimentava aproximadamente R$ 150 mil por mês com tráfico e assaltos.

“O dinheiro era repassado para José Kemps Pereira de Araújo (Alicate), 45 anos, preso em janeiro por cumprimento de decisão judicial. Ele é apontado como um dos chefes de uma facção criminosa que atua no Rio Grande do Norte”, afirmou a Sesed.

