Por que ataques de tubarão são mais comuns em praias de Pernambuco?

Apoie o 247

ICL

247 - Os três ataques de tubarão em 15 dias, no Grande Recife, voltaram a acender o alerta sobre o porquê de os acidentes serem tão comuns em Pernambuco. Em todo o estado, foram 77 incidentes com esses animais, desde 1992, quando os casos começaram a ser registrados.

De acordo com a pesquisadora Mariana Azevedo, coordenadora do Núcleo de Pesquisa Fábio Hazin, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em reportagem concedida ao portal G1, uma série de fatores faz com que os ataques sejam mais frequentes em Pernambuco pois envolve a topografia do litoral pernambucano, a escassez de comida, devido à degradação ambiental e a construção de complexos portuários e o esgoto na região.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.