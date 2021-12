'Povo saberá analisar a conduta de cada um', diz Rui Costa sobre Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Em entrevistas a rádios na manhã de hoje, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), foi questionado sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro (PL) — que está de férias e não foi à região atingida pelas fortes chuvas e alagamentos no sul da Bahia. Costa afirmou que "o povo saberá analisar a conduta de cada um".

"Não estou tendo tempo para ver redes sociais do presidente. Estou concentrado em salvar vidas humanas. É um sentimento mais nobre que o ser humano pode ter, que é de humanidade e fraternidade. Prefiro nesse momento evitar polêmicas no âmbito da política nesse momento", disse o governador.

Na mesma entrevista, Costa anunciou a criação de um auxílio financeiro do governo para as famílias atingidas pelas chuvas, dentro do programa Estado Solidário, e a extensão da tarifa social da Embasa (Empresa de Águas e Saneamento da Bahia) para todos os imóveis que tiveram prejuízos com as enchentes nos municípios que decretaram situação de emergência.

Bolsonaro tem sido duramente criticado por estar de férias e não ter ido à Bahia após as fortes chuvas da última semana. Até agora, 20 pessoas morreram e mais de 470 mil foram afetadas pelas enchentes.

