Prédio com bandeira de Lula no Recife é atingido por tiros na madrugada

Apoie o 247

ICL

Por Maria Carolina Santos, do Marco Zero Conteúdo - De madrugada, moradores do edifício Nápoles, em Casa Amarela, na zona norte do Recife, ouviram duas rajadas de tiros. Com uma vistosa bandeira vermelha com a estrela do PT na varanda, o apartamento 602, no sexto andar, recebeu dois tiros. Outros três tiros atingiram os apartamentos de famílias que moram nos andares abaixo dele. Foram dois tiros que destruíram os vidros da varanda de um apartamento onde mora um casal e uma criança, de apenas três anos. Duas cápsulas deflagradas foram encontradas na sala pelos moradores, que acordaram em pânico por volta das 3h30. Em outro apartamento, um projétil foi achado. O crime está sendo registrado nesta manhã na delegacia de Casa Amarela.

“Poderia ter acontecido uma tragédia”, diz o síndico Mitael Sales, que é morador do apartamento com a bandeira de Lula. Para ele, o tiroteio pode ter tido motivação política, mas essa é apenas uma das hipóteses. “Pode ter sido um tiroteio na rua da frente e balas perdidas atingiram o prédio. Mas pode ser também por conta da bandeira e essa é uma hipótese assustadora. A polícia que deve averiguar qual foi a motivação”, diz.

O edifício fica na Rua Professor José dos Anjos, mas em um trecho bastante calmo, e sem pavimentação, perto da Horta Comunitária de Casa Amarela. O porteiro noturno do prédio relatou ao síndico que tudo estava em silêncio absoluto, até que ouviu os tiros. Ele não informou ter ouvido gritos, discussões, nem barulho de carro saindo em alta velocidade. As imagens das câmeras de segurança do prédio estão sendo levantadas e serão entregues a polícia.

A Marco Zero falou também com uma moradora do sétimo andar que disse ter ouvido os barulhos em duas ocasiões durante a madrugada. “A primeira foi mais curta. A segunda, mais longa. Achei que poderia ter sido fogos, não pensei em tiros”, contou. Ao sair de casa de manhã cedo para deixar os filhos na escola, se deparou com os vidros quebrados no pátio do prédio.

A bandeira vermelha permanece na varanda do sexto andar. Mas não por muito tempo. O síndico vai deixá-la até que a polícia chegue ao prédio e faça a perícia. “Mas já decidi que vou retirá-la, não só pela minha segurança, mas pela segurança das outras pessoas que moram no prédio. Mesmo sendo ainda apenas uma hipótese, é algo grave e que nos deixa assustados”, afirmou.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.