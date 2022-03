Prefeito de Campina Grande diz que "viveu piores dias da vida" após vídeo de sogra com cocaína

Apoie o 247

247 - O prefeito de Campina Grande (PB), Bruno Cunha Lima (Solidariedade), afirmou que viveu "alguns dos piores" dias de sua vida, após o vazamento de um vídeo com duas mulheres cheirando cocaína. Uma delas seria mãe de Juliana Cunha Lima, esposa do chefe do executivo municipal. O caso foi publicado pelo blog do Ricardo Antunes. O prefeito também disse que a esposa não convive com a própria mãe há dez anos.

"Você e eu não podemos ser responsabilizados pelas escolhas e atitudes de ninguém, nem mesmo de um pai, de uma mãe, de um filho (maior de idade) e, muito menos, de um sogro ou sogra", disse o prefeito no Instagram. "Nada disso, no entanto, nos surpreende. Não surpreende, mas entristece".

"Vi minha esposa com seis semanas de gravidez chorar duplamente - chorar por não ter a convivência da mãe há mais de 10 anos e chorar por ver a mãe em uma situação tão delicada".

O vídeo envolve uma família conservadora, das mais tradicionais da Paraíba. Tanto Bruna Cunha Lima como sua esposa são bolsonaristas.

Vídeo de sogra de político cheirando cocaína está dando o que falar em #campinagrande #FofocaDeCampina pic.twitter.com/cXzJplzkam
March 2, 2022

