Prefeito de Teresina, que votou em Bolsonaro no 1º turno, declara apoio a Lula (vídeo)

247 - O prefeito de Teresina, Dr Pessoa (Republicanos), anunciou que irá apoiar o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. No primeiro, o prefeito da capital piauiense votou em Jair Bolsonaro (PL).

A formalização do apoio do prefeito a Lula irá ocorrer na próxima segunda-feira (10), na sede do Partido dos Trabalhadores (PT).

“Será organizado esse contingente de pessoas, esse grupo conduzido conduzido pela governadora Regina Sousa (PT) e, logicamente, eu já pedi o ministro João Henrique [secretário municipal de planejamento] pra coordenar o grupo do Dr. Pessoa, aqueles que caminharam com ele”, afirmou o prefeito.

Em encontro com presidenciável do PT, Rafael Fonteles disse que o objetivo é ampliar o percentual de votação no Piauí para o ex-presidente para 80%. No Piauí, Lula teve a vitória mais expressiva do país: 74% dos votos.

e o prefeito de Teresina que no primeiro turno apoiou Bolsonaro e agora é Lula 👀🗣pic.twitter.com/4ioq3JPldP October 8, 2022

