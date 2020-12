Prefeito e primeira-dama são encontrados mortos na Bahia

247 - O prefeito de Conceição da Feira, no interior da Bahia, Raimundo da Cruz Bastos (PSD), e a primeira-dama da cidade, Elba Rejane Silva, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira, 11, em um apartamento do condomínio Le Parc, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil é possível que Bastos tenha atirado na esposa e, em seguida, cometido suicídio, conforme o órgão disse ao UOL.

Os corpos foram localizados por volta das 11h, após uma equipe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa ter sido acionada por moradores do residencial. Os agentes encontraram a porta do imóvel aberta, sem sinais de arrombamento, e os corpos no chão, junto com uma arma de fogo.

