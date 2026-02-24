Prefeito irmão de Wesley Safadão é afastado após condenação por estelionato no Ceará

247 - O prefeito de Aracoiaba, no interior do Ceará, Wellington Silva de Oliveira (PSB), conhecido como Edim Oliveira e irmão do cantor Wesley Safadão, foi afastado do cargo após condenação definitiva por estelionato. A informação foi divulgada pela CNN Brasil nesta segunda-feira (24).Com a suspensão dos direitos políticos do gestor, a vice-prefeita Selma Bezerra (PSB) assumiu oficialmente a chefia do Executivo municipal durante sessão solene realizada na Câmara Municipal de Aracoiaba na última segunda-feira (23).

A mudança no comando da prefeitura ocorreu após manifestação do Ministério Público do Ceará (MP-CE), que solicitou a extinção do mandato em razão do trânsito em julgado da condenação criminal. A decisão judicial tornou incompatível a permanência de Edim Oliveira no cargo público.Em nota oficial, o Legislativo municipal informou que a posse da vice-prefeita ocorreu em cumprimento às determinações legais. Segundo o comunicado, a Câmara "agiu no estrito cumprimento do dever legal, observando a própria tutela jurisdicional e sem adentrar ou discutir o mérito das questões suscitadas pela defesa do prefeito".

Defesa afirma que caso é anterior ao mandato

Após a cobrança do Ministério Público, o então prefeito utilizou as redes sociais para comentar o afastamento e afirmar que o processo não tem relação com sua atuação administrativa à frente do município.“Isso vem de antes de eu me tornar prefeito. Que não envolve em nada a atual gestão municipal. Recebo qualquer manifestação com respeito institucional. Já acionei a minha equipe jurídica e tudo isso será esclarecido”, declarou.Segundo o próprio político, a defesa já trabalha para contestar os efeitos da decisão judicial e esclarecer os pontos levantados no processo criminal.

Contexto político e sucessão



Edim Oliveira havia sido eleito com apoio público do irmão, o cantor Wesley Safadão, figura de grande popularidade nacional. A condenação por estelionato, entretanto, resultou na suspensão dos direitos políticos, medida prevista na legislação brasileira para casos de condenações criminais definitivas.

Com a posse, Selma Bezerra passa a exercer integralmente as funções de prefeita de Aracoiaba, assumindo a administração municipal enquanto perdurarem os efeitos da decisão judicial.O caso segue acompanhado por órgãos de controle e poderá ter novos desdobramentos judiciais conforme eventuais recursos apresentados pela defesa do ex-prefeito.