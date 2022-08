Prefeitos do PL ignoram Bolsonaro e aderem a Lula no Nordeste

Apoie o 247

ICL

247 - O jornal Folha de S.Paulo mapeou ao todo 142 prefeitos do PL, sigla de Bolsonaro, na região Nordeste. Desses, ao menos 20 ignoraram a candidatura à reeleição do postulante do Planalto e anunciaram apoio a Lula na disputa pela Presidência da República.

Dentre os demais líderes municipais, a maioria destaca seus apoios a candidatos a deputado, senador e governador, mas evitam se pronunciar quanto à corrida pelo Palácio do Planalto nas redes sociais.

Apenas três prefeitos citaram ou publicaram fotos de Bolsonaro em suas redes: Jânio Natal, de Porto Seguro (BA), Irmão Naldo, de Galinhos (RN), e Maciel Gomes, de Senador Elói de Souza (RN).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.