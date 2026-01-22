TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Nordeste

      Prefeitura do Recife anuncia Carnaval 2026 com 50 polos e 3 mil shows

      Com tema Carnaval do Futuro, festa ocorre de 12 a 17 de fevereiro. Confira a lista completa de apresentações

      Prefeitura do Recife anuncia Carnaval 2026 com 50 polos e 3 mil shows (Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife )

      247 - A Prefeitura do Recife anunciou, na manhã desta quinta-feira (22), a programação oficial do Carnaval do Recife 2026, que será realizado entre os dias 12 e 17 de fevereiro. Com o tema “Carnaval do Futuro”, a festa contará com 50 polos distribuídos pela cidade e cerca de 3 mil apresentações ao longo dos seis dias de folia. As informações foram divulgadas pelo Jornal do Commercio, com base nos dados apresentados pela gestão municipal.

      Entre as atrações confirmadas estão Alok, Iza, João Gomes — que leva ao palco o show Dominguinho ao lado de Jota.Pê e Mestrinho —, além de Liniker, Ludmilla, Vanessa da Mata, Elba Ramalho, Alceu Valença e Lenine, um dos homenageados desta edição. As apresentações acontecem no Marco Zero, principal palco do Carnaval, nos espaços do Bairro do Recife e também nos polos descentralizados e comunitários.

      Segundo a prefeitura, 98% da programação é formada por artistas locais, incluindo blocos tradicionais, agremiações da cultura popular, concursos e atividades culturais gratuitas. Em 2025, o Carnaval do Recife reuniu cerca de 3,5 milhões de foliões e movimentou aproximadamente R$ 2,7 bilhões na economia da cidade, números que reforçam a importância do evento para o turismo e a geração de renda.

      A edição de 2026 também será marcada por estreias no Carnaval do Recife, como as primeiras apresentações de Iza e Alok na festa, além de encontros inéditos pensados especialmente para o período momesco. A proposta, de acordo com a gestão municipal, é ampliar o diálogo entre diferentes estilos musicais e públicos.

      Além do Bairro do Recife e do Centro, o Carnaval 2026 terá polos descentralizados e comunitários em diferentes regiões da capital. Segundo a prefeitura, a descentralização da programação busca ampliar o acesso da população à festa e fortalecer o Carnaval como uma celebração presente em toda a cidade.

      Programação completa do Carnaval do Recife:

      MARCO ZERO

      11/02 - QUARTA-FEIRA

      • 17h - Clarins de Momo de Pernambuco Recife Matriz de Cultura Popular - Ubuntu - Deixando Legados e Pensando no Futuro - Encontro de 29 grupos de Afoxé do Recife e Região Metropolitana - Participações especiais - Dona Carmen Virgínia, Marcos Silva, Zezé Mota e Altay Veloso

      12/02 - QUINTA-FEIRA

      • 17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu com participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré
      • 19h30 - Lenine - Participação de Anavitória, os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok
      • 22h - Dominguinho - Com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho
      • 0h - Priscila Senna

      13/02 - SEXTA-FEIRA

      • 16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial - Bloco Lírico Com Você no Coração, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Tribo Indígena Tapirapé, Clube Carnavalesco Misto Das Pás, Clube de Boneco Seu Malaquias, Grêmio Cultural e Arte Gigante do Samba, Maracatu Leão de Ouro, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Tribo Indígena Orubá, Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria, Urso Cangaçá de Água Fria.
      • 18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar
      • 20h - Vanessa da Mata
      • 22h - Iza
      • 0h - Raphaela Santos

      14/02 - SÁBADO

      • 16h - Recife Matriz de Cultura Popular - Desfile das Agremiações Vice-campeãs do Grupo especial - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Boi Fantástico, Tribo Indígena Carijós, Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, Clube de Boneco Raíssa no Frevo, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Nação de Maracatu Encanto do Pina, Índio Tabajaras, Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Urso da Tua Mãe
      • 18h - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo convida Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo - Show apresentado em 2025 na estreia do Agente Secreto em Paris no festival Cinèma Paradiso Louvre. Inédito no Recife
      • 19h30 - Bloco do Silva
      • 21h - Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna
      • 22h50 - Ludmilla
      • 00h30 - Anderson Neiff
      • 01h10 - Recife Capital do Brega

      15/02 - DOMINGO

      • 17h15 - Recife Matriz de Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba (Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho)
      • 19h30 - Karynna Spinelli com Leyde do Banjo e Neris Rodrigues
      • 21h - Mariene de Castro
      • 22h50 - Pixote
      • 00h40 - Sorriso Maroto

      16/02 - SEGUNDA-FEIRA

      • 16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos: Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Flabelo Encantado, Bloco das Ilusões, Confete e Serpentina, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Bloco Eu Quero Mais, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.
      • 20h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério 21h30 - Nação Zumbi com participação de Devotos
      • 23h15 - Seu Jorge
      • 01h - Alok

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • 16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)
      • 19h - Nena Queiroga
      • 20h30 - Geraldo Azevedo
      • 22h- Elba Ramalho
      • 0h - Alceu Valença
      • 02h - Spok e Orquestrão

      PRAÇA DO ARSENAL

      13/02 - SEXTA-FEIRA

      • Maestro Duda
      • Almir Rouche
      • Romero Ferro
      • Joyce Alane
      • Marron Brasileiro

      14/02 - SÁBADO

      • Orquestra Malassombro
      • Antônio Nóbrega
      • Silvério e China (La Ursa Elétrica)
      • Solarinas (Caetana, Doralyce, Louise e Natasha Falcão)
      • Roberta Sá

      15/02 - DOMINGO

      • Orquestra Arruando
      • Amaro Freitas
      • Lia de Itamaracá e Daúde
      • Almério
      • Gaby Amarantos - Rock Doido

      16/02 - SEGUNDA-FEIRA

      • Coral Edgar Moraes + Dalva Torres e Getúlio Cavalcanti
      • André Rio
      • Fafá de Belém
      • Cátia de França, Josyara e Juliana Linhares
      • Céu - 20 anos de Carreira

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • Josildo Sá com Natasha Falcão e Juba
      • Isadora Melo
      • Martins
      • Pato Fu
      • Academia da Berlinda

      PÁTIO DE SÃO PEDRO

      13/02 - SEXTA-FEIRA

      • Som da Rural
      • Côco de UmbigadaL
      • Luciano Magno
      • Laís Senna
      • Banda de Pau e Corda
      • Chico César

      14/02 - SÁBADO

      • Sábado da Diversidade

      15/02 - DOMINGO

      • Byone
      • Tássia Reis
      • Virgínia Rodrigues
      • Flaira Ferro

      16/02 - SEGUNDA-FEIRA

      • Família Salustiano
      • Antúlio Madureira
      • Cascabulho
      • Buhr
      • Mundo Livre S/A

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • Maestro Edson Rodrigues
      • Coco Raízes de Arcoverde
      • Afroito
      • Mombojó
      • Ave Sangria

      POLO DO SAMBA

      13/02 - SEXTA-FEIRA

      • Kalinas
      • Cinho do Cavaco
      • Xico de Assis
      • Excesso de Bagagem
      • Luísa Pérola
      • Sambstar
      • Gerlane Lops

      14/02 - SÁBADO

      • Escola Pérola do Samba
      • Yabás do Samba
      • Adriana B
      • Belo Xis
      • Elys Viana
      • Jorge Riba
      • Carla Rio
      • Pagode do Didi

      15/02 - DOMINGO

      • Galeria do Ritmo
      • Nego Thor
      • Cybelle do Cavaco
      • Grupo Terra
      • Ramos Silva
      • Leno Simpatia
      • Orq. Recife de Bambas com participação de Isadora Melo, Caíque Souza e Poliana Forte
      • Simples Olhar

      16/02 - SEGUNDA-FEIRA

      • Gigante do Samba
      • Pérola do Samba
      • Gerlane Gell
      • Cris Galvão
      • Maria Pagodinho
      • Leyde do Banjo e as Maris do Samba
      • Gabi do Carmo
      • Grupo Revelação

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • Bloco de Samba a Turma do Saberé
      • Mell Mocidade do Samba
      • Wellington do Pandeiro
      • Mesa de Samba Autoral
      • Helena Cristina
      • Sambar & Love

      POLO QG DO FREVO

      15/02 - DOMINGO

      • Maestro Duda
      • Trinca de Ás Passistas de Frevo
      • Maestro Edson Rodrigues
      • Estúdio Viegas de Formação em Dança
      • Orquestra do Maestro Lima Neto
      • Passistas Zenaide Bezerra
      • Orquestra Banda Só Mulheres
      • Cia de Dança Giselly Andrade
      • Orquestra Fernando Borges
      • Cia de Dança no Ritmo do Compasso

      16/02 - SEGUNDA

      • Mendes e sua Orquestra
      • Movimento Cultural Fazendo Arte
      • Maestro Danda e Orquestra
      • Cia de Dança Perna de Palco
      • Orquestra Popular do Recife com Maestro Ademir Araújo e Claudionor Germano
      • Cia de Dança Passos das Ladeiras de Olinda
      • Orquestra 100% Mulher
      • Balé Deveras no Passo do Frevo
      • Orquestra de Frevo do Maestro Nunes
      • Studio 08 de dança

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • Maestro Spok com participação de Ylana Queiroga
      • Cia de Dança Estrelando no Passo
      • César Michiles e Orquestra Transversal com Jota Michiles
      • Cia de Dança Trapiá
      • Maestro Fábio César - Orquestra Raízes Pernambucanas
      • Saltos Cia de Dança
      • Orquestra do Maestro Oséas
      • Lúden Cia de Dança
      • Maestro Forró e OPBH
      • Grupo Fuzuê de Dança

      POLOS DESCENTRALIZADOS

      POLO GRAÇAS

      13/02 - SEXTA-FEIRA

      • Nailson Vieira
      • Orquestra Malassombro
      • Vinícius Barros
      • Igor de Carvalho
      • Barro

      14/02 - SÁBADO

      • Marco Cesar e Quarteto Chorado
      • Adiel Luna e Coco Camará
      • Maciel Salu
      • Café Preto
      • Alessandra Leão

      15/02 - DOMINGO

      • Família Salustiano e a Rabeca Encantada
      • Coral Edgar Moraes
      • Gonzaga Leal
      • Lucas dos Prazeres
      • Juliano Holanda - Show PEBA (sambas interpretados por cantoras baianas e pernambucanas - Ana Barroso, Joanna Terra, Luana Tavares e Mayara Pera)

      16/02 - SEGUNDA-FEIRA

      • Augusto Silva e Frevo Novo
      • Sofia Freire
      • PC Silva
      • Gilu Amaral
      • Zé Manoel interpreta Pagode Anos 90

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • Neris Rodrigues
      • Geraldo Maia
      • Henrique Albino com participação de Surama Ramos
      • Bruna Alimonda
      • Juliana Linhares

      POLO JAQUEIRA - Infantil

      15/02 - DOMINGO

      • 17h30 - Piponeta
      • 19h - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria

      16/02 - SEGUNDA

      • 17h30 - Banda CERVAC Força Especial
      • 19h - Lucas dos Prazeres - Show Infantil

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • 17h30 - Tio Bruninho
      • 19h - Tim Tim por Tim Tim

      POLO SANTANA - Infantil

      15/02 - DOMINGO

      • 17h30 - Maestro Spok
      • 19h - Mini Joia

      16/02 - SEGUNDA-FEIRA

      • 17h30 - Tim Tim por Tim Tim
      • 19h - Mari Bigio

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • 17h30 - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria
      • 19h - Bailinho Kids

      POLO AURORA - Infantil

      15/02 - DOMINGO

      • 16h - Bailinho Kids
      • 17h20 - Lucas dos Prazeres - Show Infantil
      • 18h40 - Bloco do Bita

      16/02 - SEGUNDA-FEIRA

      • 16h - Tio Geraldo
      • 17h20 - Carol Levy
      • 18h40 - Pato Fu - Música de Brinquedo

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • 16h - Côco Erêmin
      • 17h20 - Mini Rock
      • 18h40 - Ylana - Projeto Jangadinha

      POLO TAMARINEIRA - Infantil

      15/02 - DOMINGO

      • 17h20 - Cia Brincantes de Circo
      • 18h40 - Mini Rock

      16/02 - SEGUNDA-FEIRA

      • 17h20 - Cia Brincantes de Circo
      • 18h40 - A Bandinha

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • 17h20 - Cia Brincantes de Circo
      • 18h40 - Kelly Benevides - Show infantil da Cigarra Kika

      POLO DONA LINDU - Infantil

      15/02 - DOMINGO

      • 17h30 - Mateus & Katilinda
      • 19h - Fada Magrinha

      16/02 - SEGUNDA-FEIRA

      • 17h30 - Pernambucaninhus Joanah Flor infantil
      • 19h - Irahzinha

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • 17h30 - A Bandinha
      • 19h - Mari Bigio

      POLO PARQUE EDUARDO CAMPOS - Infantil

      15/02 - DOMINGO

      • 17h20 - Pernambucaninhus Joanah Flor
      • 18h40 - Carol Levy

      16/02 - SEGUNDA-FEIRA

      • 17h20 - Ilana Ventura e Banda
      • 18h40 - Turma do Bita

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • 17h20 - Alegria de Brincar
      • 18h40 - Maria Fulô

      POLO MACAXEIRA - Infantil

      15/02 - DOMINGO

      • 17h30 - Ilana Ventura e Banda
      • 19h - Tio Geraldo

      16/02 - SEGUNDA-FEIRA

      • 17h30 - Tio Bruninho 19h - Fada Magrinha

      17/02 - TERÇA-FEIRA

      • 17h30 - Escola Pernambucana de Circo
      • 19h - Coco Erêmin