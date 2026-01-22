Prefeitura do Recife anuncia Carnaval 2026 com 50 polos e 3 mil shows
Com tema Carnaval do Futuro, festa ocorre de 12 a 17 de fevereiro. Confira a lista completa de apresentações
247 - A Prefeitura do Recife anunciou, na manhã desta quinta-feira (22), a programação oficial do Carnaval do Recife 2026, que será realizado entre os dias 12 e 17 de fevereiro. Com o tema “Carnaval do Futuro”, a festa contará com 50 polos distribuídos pela cidade e cerca de 3 mil apresentações ao longo dos seis dias de folia. As informações foram divulgadas pelo Jornal do Commercio, com base nos dados apresentados pela gestão municipal.
Entre as atrações confirmadas estão Alok, Iza, João Gomes — que leva ao palco o show Dominguinho ao lado de Jota.Pê e Mestrinho —, além de Liniker, Ludmilla, Vanessa da Mata, Elba Ramalho, Alceu Valença e Lenine, um dos homenageados desta edição. As apresentações acontecem no Marco Zero, principal palco do Carnaval, nos espaços do Bairro do Recife e também nos polos descentralizados e comunitários.
Segundo a prefeitura, 98% da programação é formada por artistas locais, incluindo blocos tradicionais, agremiações da cultura popular, concursos e atividades culturais gratuitas. Em 2025, o Carnaval do Recife reuniu cerca de 3,5 milhões de foliões e movimentou aproximadamente R$ 2,7 bilhões na economia da cidade, números que reforçam a importância do evento para o turismo e a geração de renda.
A edição de 2026 também será marcada por estreias no Carnaval do Recife, como as primeiras apresentações de Iza e Alok na festa, além de encontros inéditos pensados especialmente para o período momesco. A proposta, de acordo com a gestão municipal, é ampliar o diálogo entre diferentes estilos musicais e públicos.
Além do Bairro do Recife e do Centro, o Carnaval 2026 terá polos descentralizados e comunitários em diferentes regiões da capital. Segundo a prefeitura, a descentralização da programação busca ampliar o acesso da população à festa e fortalecer o Carnaval como uma celebração presente em toda a cidade.
Programação completa do Carnaval do Recife:
MARCO ZERO
11/02 - QUARTA-FEIRA
- 17h - Clarins de Momo de Pernambuco Recife Matriz de Cultura Popular - Ubuntu - Deixando Legados e Pensando no Futuro - Encontro de 29 grupos de Afoxé do Recife e Região Metropolitana - Participações especiais - Dona Carmen Virgínia, Marcos Silva, Zezé Mota e Altay Veloso
12/02 - QUINTA-FEIRA
- 17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu com participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré
- 19h30 - Lenine - Participação de Anavitória, os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok
- 22h - Dominguinho - Com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho
- 0h - Priscila Senna
13/02 - SEXTA-FEIRA
- 16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial - Bloco Lírico Com Você no Coração, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Tribo Indígena Tapirapé, Clube Carnavalesco Misto Das Pás, Clube de Boneco Seu Malaquias, Grêmio Cultural e Arte Gigante do Samba, Maracatu Leão de Ouro, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Tribo Indígena Orubá, Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria, Urso Cangaçá de Água Fria.
- 18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar
- 20h - Vanessa da Mata
- 22h - Iza
- 0h - Raphaela Santos
14/02 - SÁBADO
- 16h - Recife Matriz de Cultura Popular - Desfile das Agremiações Vice-campeãs do Grupo especial - Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Boi Fantástico, Tribo Indígena Carijós, Clube Carnavalesco Misto Girassol da Boa Vista, Clube de Boneco Raíssa no Frevo, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Nação de Maracatu Encanto do Pina, Índio Tabajaras, Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda, Urso da Tua Mãe
- 18h - Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo convida Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo - Show apresentado em 2025 na estreia do Agente Secreto em Paris no festival Cinèma Paradiso Louvre. Inédito no Recife
- 19h30 - Bloco do Silva
- 21h - Liniker - Caju - Participação de Amaro Freitas e Priscila Senna
- 22h50 - Ludmilla
- 00h30 - Anderson Neiff
- 01h10 - Recife Capital do Brega
15/02 - DOMINGO
- 17h15 - Recife Matriz de Cultura Popular - Encontro de Blocos de Samba e Escolas de Samba (Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Escola de Samba Pérola do Samba, Grêmio Recreativo e Arte Gigante do Samba, Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho)
- 19h30 - Karynna Spinelli com Leyde do Banjo e Neris Rodrigues
- 21h - Mariene de Castro
- 22h50 - Pixote
- 00h40 - Sorriso Maroto
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
- 16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Blocos Líricos: Bloco Lírico Folguedos de Surubim, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Flabelo Encantado, Bloco das Ilusões, Confete e Serpentina, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Bloco Eu Quero Mais, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Flor do Eucalipto, Bloco das Flores, Bloco da Saudade, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico.
- 20h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério 21h30 - Nação Zumbi com participação de Devotos
- 23h15 - Seu Jorge
- 01h - Alok
17/02 - TERÇA-FEIRA
- 16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)
- 19h - Nena Queiroga
- 20h30 - Geraldo Azevedo
- 22h- Elba Ramalho
- 0h - Alceu Valença
- 02h - Spok e Orquestrão
PRAÇA DO ARSENAL
13/02 - SEXTA-FEIRA
- Maestro Duda
- Almir Rouche
- Romero Ferro
- Joyce Alane
- Marron Brasileiro
14/02 - SÁBADO
- Orquestra Malassombro
- Antônio Nóbrega
- Silvério e China (La Ursa Elétrica)
- Solarinas (Caetana, Doralyce, Louise e Natasha Falcão)
- Roberta Sá
15/02 - DOMINGO
- Orquestra Arruando
- Amaro Freitas
- Lia de Itamaracá e Daúde
- Almério
- Gaby Amarantos - Rock Doido
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
- Coral Edgar Moraes + Dalva Torres e Getúlio Cavalcanti
- André Rio
- Fafá de Belém
- Cátia de França, Josyara e Juliana Linhares
- Céu - 20 anos de Carreira
17/02 - TERÇA-FEIRA
- Josildo Sá com Natasha Falcão e Juba
- Isadora Melo
- Martins
- Pato Fu
- Academia da Berlinda
PÁTIO DE SÃO PEDRO
13/02 - SEXTA-FEIRA
- Som da Rural
- Côco de UmbigadaL
- Luciano Magno
- Laís Senna
- Banda de Pau e Corda
- Chico César
14/02 - SÁBADO
- Sábado da Diversidade
15/02 - DOMINGO
- Byone
- Tássia Reis
- Virgínia Rodrigues
- Flaira Ferro
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
- Família Salustiano
- Antúlio Madureira
- Cascabulho
- Buhr
- Mundo Livre S/A
17/02 - TERÇA-FEIRA
- Maestro Edson Rodrigues
- Coco Raízes de Arcoverde
- Afroito
- Mombojó
- Ave Sangria
POLO DO SAMBA
13/02 - SEXTA-FEIRA
- Kalinas
- Cinho do Cavaco
- Xico de Assis
- Excesso de Bagagem
- Luísa Pérola
- Sambstar
- Gerlane Lops
14/02 - SÁBADO
- Escola Pérola do Samba
- Yabás do Samba
- Adriana B
- Belo Xis
- Elys Viana
- Jorge Riba
- Carla Rio
- Pagode do Didi
15/02 - DOMINGO
- Galeria do Ritmo
- Nego Thor
- Cybelle do Cavaco
- Grupo Terra
- Ramos Silva
- Leno Simpatia
- Orq. Recife de Bambas com participação de Isadora Melo, Caíque Souza e Poliana Forte
- Simples Olhar
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
- Gigante do Samba
- Pérola do Samba
- Gerlane Gell
- Cris Galvão
- Maria Pagodinho
- Leyde do Banjo e as Maris do Samba
- Gabi do Carmo
- Grupo Revelação
17/02 - TERÇA-FEIRA
- Bloco de Samba a Turma do Saberé
- Mell Mocidade do Samba
- Wellington do Pandeiro
- Mesa de Samba Autoral
- Helena Cristina
- Sambar & Love
POLO QG DO FREVO
15/02 - DOMINGO
- Maestro Duda
- Trinca de Ás Passistas de Frevo
- Maestro Edson Rodrigues
- Estúdio Viegas de Formação em Dança
- Orquestra do Maestro Lima Neto
- Passistas Zenaide Bezerra
- Orquestra Banda Só Mulheres
- Cia de Dança Giselly Andrade
- Orquestra Fernando Borges
- Cia de Dança no Ritmo do Compasso
16/02 - SEGUNDA
- Mendes e sua Orquestra
- Movimento Cultural Fazendo Arte
- Maestro Danda e Orquestra
- Cia de Dança Perna de Palco
- Orquestra Popular do Recife com Maestro Ademir Araújo e Claudionor Germano
- Cia de Dança Passos das Ladeiras de Olinda
- Orquestra 100% Mulher
- Balé Deveras no Passo do Frevo
- Orquestra de Frevo do Maestro Nunes
- Studio 08 de dança
17/02 - TERÇA-FEIRA
- Maestro Spok com participação de Ylana Queiroga
- Cia de Dança Estrelando no Passo
- César Michiles e Orquestra Transversal com Jota Michiles
- Cia de Dança Trapiá
- Maestro Fábio César - Orquestra Raízes Pernambucanas
- Saltos Cia de Dança
- Orquestra do Maestro Oséas
- Lúden Cia de Dança
- Maestro Forró e OPBH
- Grupo Fuzuê de Dança
POLOS DESCENTRALIZADOS
POLO GRAÇAS
13/02 - SEXTA-FEIRA
- Nailson Vieira
- Orquestra Malassombro
- Vinícius Barros
- Igor de Carvalho
- Barro
14/02 - SÁBADO
- Marco Cesar e Quarteto Chorado
- Adiel Luna e Coco Camará
- Maciel Salu
- Café Preto
- Alessandra Leão
15/02 - DOMINGO
- Família Salustiano e a Rabeca Encantada
- Coral Edgar Moraes
- Gonzaga Leal
- Lucas dos Prazeres
- Juliano Holanda - Show PEBA (sambas interpretados por cantoras baianas e pernambucanas - Ana Barroso, Joanna Terra, Luana Tavares e Mayara Pera)
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
- Augusto Silva e Frevo Novo
- Sofia Freire
- PC Silva
- Gilu Amaral
- Zé Manoel interpreta Pagode Anos 90
17/02 - TERÇA-FEIRA
- Neris Rodrigues
- Geraldo Maia
- Henrique Albino com participação de Surama Ramos
- Bruna Alimonda
- Juliana Linhares
POLO JAQUEIRA - Infantil
15/02 - DOMINGO
- 17h30 - Piponeta
- 19h - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria
16/02 - SEGUNDA
- 17h30 - Banda CERVAC Força Especial
- 19h - Lucas dos Prazeres - Show Infantil
17/02 - TERÇA-FEIRA
- 17h30 - Tio Bruninho
- 19h - Tim Tim por Tim Tim
POLO SANTANA - Infantil
15/02 - DOMINGO
- 17h30 - Maestro Spok
- 19h - Mini Joia
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
- 17h30 - Tim Tim por Tim Tim
- 19h - Mari Bigio
17/02 - TERÇA-FEIRA
- 17h30 - Bandinha Circense do Recife - Projeto Carnaval e Alegria
- 19h - Bailinho Kids
POLO AURORA - Infantil
15/02 - DOMINGO
- 16h - Bailinho Kids
- 17h20 - Lucas dos Prazeres - Show Infantil
- 18h40 - Bloco do Bita
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
- 16h - Tio Geraldo
- 17h20 - Carol Levy
- 18h40 - Pato Fu - Música de Brinquedo
17/02 - TERÇA-FEIRA
- 16h - Côco Erêmin
- 17h20 - Mini Rock
- 18h40 - Ylana - Projeto Jangadinha
POLO TAMARINEIRA - Infantil
15/02 - DOMINGO
- 17h20 - Cia Brincantes de Circo
- 18h40 - Mini Rock
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
- 17h20 - Cia Brincantes de Circo
- 18h40 - A Bandinha
17/02 - TERÇA-FEIRA
- 17h20 - Cia Brincantes de Circo
- 18h40 - Kelly Benevides - Show infantil da Cigarra Kika
POLO DONA LINDU - Infantil
15/02 - DOMINGO
- 17h30 - Mateus & Katilinda
- 19h - Fada Magrinha
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
- 17h30 - Pernambucaninhus Joanah Flor infantil
- 19h - Irahzinha
17/02 - TERÇA-FEIRA
- 17h30 - A Bandinha
- 19h - Mari Bigio
POLO PARQUE EDUARDO CAMPOS - Infantil
15/02 - DOMINGO
- 17h20 - Pernambucaninhus Joanah Flor
- 18h40 - Carol Levy
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
- 17h20 - Ilana Ventura e Banda
- 18h40 - Turma do Bita
17/02 - TERÇA-FEIRA
- 17h20 - Alegria de Brincar
- 18h40 - Maria Fulô
POLO MACAXEIRA - Infantil
15/02 - DOMINGO
- 17h30 - Ilana Ventura e Banda
- 19h - Tio Geraldo
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
- 17h30 - Tio Bruninho 19h - Fada Magrinha
17/02 - TERÇA-FEIRA
- 17h30 - Escola Pernambucana de Circo
- 19h - Coco Erêmin