Presidenciável, Dino fixa piso salarial dos professores maranhenses em R$ 6,4 mil, o maior do Brasil

Valor é mais do que o dobro do piso nacional e o governador do Maranhão diz que "a essência da aprendizagem reside nos professores"

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, decidiu fixar o valor do piso salarial dos professores com 40 horas de dedicação em R$ 6.358,96, o maior valor do Brasil, mais de 120% acima do piso nacional. Confira os tweets de Dino, que pode vir a ser o candidato de uma frente ampla de esquerda à presidência da República em 2022:

Novo piso de remuneração para professores 40h no Maranhão deve passar para R$ 6.358,96. Proposta será enviada hoje para Assembleia Legislativa. Lembro que valor nacional é R$ 2.886,24. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 3, 2020