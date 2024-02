Presidente da Assembleia de Pernambuco hostiliza governadora Raquel Lyra (vídeo)

Apoie o 247

247 - No primeiro dia de retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o presidente da Casa, o deputado estadual Álvaro Porto (PSDB), hostilizou a governadora Raquel Lyra (PSDB). Após o discurso de Raquel na Alepe, o deputado tucano conversa com outro parlamentar: “e o discurso dela, eu não entendi nada. Conversou merda demais e não disse nada”. O microfone do deputado estava aberto no momento da fala e a declaração foi registrada na transmissão da sessão. O vídeo da fala de Álvaro Porto circula nas redes sociais.

A declaração do parlamentar sobre a governadora acontece em um contexto de tensão e disputa entre a Assembleia Legislativa e o Palácio do Campo das Princesas sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. Ao sancionar a lei, Raquel Lyra vetou recursos para emendas parlamentares aprovadas pela Casa, alegando inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Mas a Alepe, numa articulação de Porto, derrubou os vetos da governadora.

Em reação, a governadora recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), que está sob a relatoria do ministro André Mendonça, Raquel Lyra pede uma liminar para suspender imediatamente as emendas que considera inconstitucionais. Ela argumenta que o Estado terá que destinar R$ 384 milhões a mais aos demais poderes, caso as normas não sejam derrubadas pelo Supremo.

🔥 Crise entre poderes. Vaza fala de Álvaro Porto com críticas a discurso de Raquel Lyra.



Enquanto Raquel deixava o plenário, uma pessoa ao lado do presidente da Alepe ironizou o discurso dela: “deveria ter perguntado onde é esse estado”. “Eu também queria saber”, disse Álvaro. pic.twitter.com/VaNhoyXMWv continua após o anúncio February 1, 2024

