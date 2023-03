Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, do PL, e o namorado são achados mortos

Apoie o 247

247 - A presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, e o namorado dela, Rickson Pinto, foram achados mortos na manhã desta sexta-feira (3) na residência onde moravam, no interior do Ceará.

De acordo com o portal G1, Yanny Brena é médica, filiada ao PL e foi eleita presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte em novembro do ano passado, aos 26 anos, e assumiria o cargo até o fim de 2024. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão.

Na última publicação em rede social, Rickson Pinto, postou a frase "você tem o coração bom, não deixe que o mundo estrague isso".

Equipes da Perícia Forense chegaram à residência por volta das 9h20 e fazem as primeiras apurações sobre o caso. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo policiais que fazem o levantamento, a empregada doméstica que trabalhava para o casal foi a primeira pessoa a encontrar os corpos, na manhã desta sexta, e comunicou às autoridades.

Conforme assessores da vereadora, Yanny Brena não presidiu a sessão de quinta-feira (2) da Câmara de Juazeiro do Norte e estava sem contato com os colegas de trabalho desde o dia anterior.

