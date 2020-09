Presos agonizam com falta de ar no chão de presídio em Alagoas (vídeo)

247 - A Agenda Nacional Pelo Desencarceramento, grupo que luta pelos direitos humanos de pessoas presas, denunciou, em vídeo, a situação dos presos que sofrem com falta de ar por conta da superlotação dos presídios do Alagoas. Cinco detentos aparecem agonizando no chão da penitenciária com falta de ar, no presídio Cyridião Durval de Oliveira e Silva, em Maceió. A superlotação das celas causou as crises nos presos, informou o autor do vídeo.

"Tiramos para atendimento na enfermagem por falta de oxigênio circulando", diz. "Pouco ar, muitos presos dentro de um mesmo ambiente fechado, respirando, e a consequência não poderia ser outra", acrescentou.

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (Seris) ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen), há 44 contaminações confirmadas e 13 casos suspeitos de coronavírus nos presídios de Alagoas. Até então, nenhum preso morreu por conta da doença.

DENÚNCIA!! Situação de internos em Alagoas: presos doentes no chão com falta de ar implorando por socorro!



Esse é o cenário da necropolítica em curso nos presídios brasileiros. https://t.co/GpRMQdqwvQ pic.twitter.com/6XydGQKiq8 — Agenda Nacional Pelo Desencarceramento (@desencarcerabr) September 14, 2020

