PRF multiplicou por nove o número de ônibus fiscalizados no Nordeste

PRF multiplicou por até nove o número de ônibus fiscalizados no Nordeste, região em que o presidente eleito Lula da Silva teve maior votação, do primeiro para o segundo turno

247 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) multiplicou por até nove o número de ônibus fiscalizados no Nordeste, região em que o presidente eleito Lula da Silva (PT) teve maior votação, do primeiro para o segundo turno das eleições.

Segundo o Estado de S.Paulo, além disso, o aumento no controle de coletivos durante a eleição chegou ao triplo do registrado nacionalmente, segundo dados sigilosos do órgão obtidos pela reportagem.

O Ministério Público Federal vai investigar se a PRF foi usada por grupo que agiria na cúpula do órgão para dificultar votos em áreas predominantemente petistas.

A fiscalização de transporte público chegou a ser proibida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, no domingo passado, mas apenas no final do dia, quando a maior parte das operações já haviam sido feitas.

Foram 298 ônibus abordados no dia 2 de outubro – primeiro turno – pelos agentes, e 678 no dia 30 do mesmo mês. Em Alagoas, foi de sete para 90. No Maranhão, de dez para 74. 49,5% das abordagens no segundo turno foram no Nordeste.

