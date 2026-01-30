Prima relata acidente com adolescente morto por tubarão em Pernambuco: “foi escondido”

247 - Um adolescente de 13 anos morreu após ser mordido por um tubarão na tarde desta quinta-feira (29), na praia Del Chifre, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O jovem, identificado como Deivson Rocha Dantas, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital do Tricentenário, no Bairro Novo, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi divulgado pelo g1.

Segundo familiares, o adolescente havia ido à praia sem autorização. Uma prima relatou os momentos de desespero após o ataque e afirmou que o garoto entrou no mar de forma escondida. “Ele foi escondido à praia, quando cheguei aqui ainda deu para ver o tubarão e meu primo já fora do mar, resgatado pelos amigos da idade dele. Um pastor chegou e conseguiu prestar ajuda, mas já era tarde”.

De acordo com o médico Levy Dalton, clínico geral que atendeu o adolescente, a vítima já chegou à unidade de saúde sem vida, em decorrência da grande perda de sangue provocada pela mordida. O ataque atingiu a coxa direita do jovem, região onde passam importantes artérias.

“Ele tinha uma lesão bastante extensa, num local de artérias no membro inferior, e como a lesão foi bastante extensa, provavelmente ele perdeu bastante sangue. E isso foi o quadro que fez o levar a um quadro de óbito. Ele já chegou aqui na unidade sem vida”, declarou o médico.

Ainda segundo Levy Dalton, toda a equipe do hospital estava mobilizada no momento da chegada do adolescente, mas não foi possível reverter o quadro. “Toda a equipe estava posta quando ele chegou aqui. Fizemos todas as medidas possíveis de acordo com o suporte avançado de vida. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu reanimá-lo. Uma fatalidade, a gente, a equipe do hospital, deixa nossas condolências para a família e os amigos, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer muito por ele”.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que Deivson estava brincando no mar com amigos quando foi mordido. Um homem que estava na praia ajudou no resgate e tentou realizar manobras de reanimação ainda na areia. Em seguida, moradores colocaram o adolescente em um carro particular e o levaram ao hospital, já em parada cardiorrespiratória.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado às 14h21 para uma ocorrência envolvendo um animal marinho, mas, ao chegar ao local, constatou que a vítima já havia sido socorrida por terceiros. O médico que atendeu o caso destacou a gravidade da lesão e ponderou que, mesmo com atendimento rápido, o quadro era extremamente delicado.

“Como foi uma área extensa, com artérias, perdeu bastante sangue. […] Seria um caso bastante difícil mesmo com o suporte da equipe avançada do Samu. Mas eu não sei se, se o Samu chegasse a tempo, o paciente chegaria com vida aqui. Não dá para saber, infelizmente”, afirmou.

Imagens feitas após o incidente mostram a movimentação intensa na praia e o momento em que o adolescente é retirado do local. Próximo ao ponto do ataque, há placas que alertam para o risco de incidentes com tubarões. A praia Del Chifre fica próxima ao limite entre Olinda e Recife e é considerada área de risco pelas autoridades.

Em nota, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit) confirmou o ataque e informou que existem 13 placas de sinalização em Olinda alertando para a possibilidade de incidentes, sendo quatro delas instaladas especificamente na praia Del Chifre.“A área é monitorada pelo Cemit para registro de incidentes desde a década de 90 e é incluída no Decreto Estadual 21.402/99, com a finalidade de estabelecer interdição para práticas de atividades náuticas pelo seu alto risco de incidentes”, diz o comunicado.

Com a morte de Deivson Rocha Dantas, sobe para 82 o número de ataques de tubarão registrados no litoral de Pernambuco desde 1992, sendo a maioria deles concentrada na Região Metropolitana do Recife. A praia Del Chifre, inclusive, já havia registrado um ataque contra um surfista em 2023.