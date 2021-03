Professor acusa UFPE de censurar vídeo que citava Bolsonaro e entrega o cargo

Marco Mondaini, apresentador do programa Trilhas da Democracia, transmitido na TV 247, diz que “não há dúvida de que houve censura” por parte da reitoria edit

247 - O jornalista Marco Mondaini, apresentador do programa Trilhas da Democracia, retransmitido aos domingos na TV 247 , denuncia um episódio de censura na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e entregou seu cargo de diretor do Núcleo de TVs e Rádios Universitárias (NTVRU) da instituição.

O motivo: a coordenação de jornalismo da instituição lançou um vídeo solicitado pelo NTVRU defendendo a importância do isolamento social como forma de prevenção à Covid-19. Trata-se de uma sequência de notícias sobre o avanço do novo coronavírus no Brasil. Uma delas dizia: “Bolsonaro diz que lockdown 'não dá certo' e volta a criticar governadores”.

“Era uma manchete, não havia nenhum ataque ao presidente, nenhuma adjetivação”, relatou Mondaini, acrescentando que, naquele mesmo dia, compartilhou o conteúdo em um grupo de WhatsApp com membros da gestão da UFPE. “Quando eram 19h30, tocou o meu telefone. Era a superintendente de comunicação dizendo que o reitor havia solicitado a retirada da referência ao Bolsonaro”, acrescentou, conforme relato da jornalista Mônica Bergamo .

Em artigo publicado no Brasil 247 nesta terça-feira (23) , Mondaini faz um protesto contra o episódio de censura, resgata o cenário político de 1964 e rebate os argumentos contidos “em um texto de ficção política denominado ‘Nota da UFPE sobre o NTVRU’, [em que] expressa estranhamento por eu ter colocado o cargo de diretor à disposição ‘sem procurar dialogar’”.

