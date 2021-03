Profissionais de saúde mandam recado a Bolsonaro: impeachment ou morte

247 - Profissionais da área de saúde do Hospital Tarcisio Maia, localizado em Mossoró (RN), protestaram para pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. “Chega de frescura e mimimi. Impeachment ou morte. Fora Bolsonaro”, escreveram nos cartazes. A imagem do protesto foi publicada no Twitter da jornalista e advogada Laurita Arruda Câmara.

A frase escrita pelos profissionais faz referência à declaração feita por Bolsonaro na semana passada, quando ele disse, durante um evento com produtores rurais, que o Brasil deveria deixar de lado a "frescura" e o "mimimi" no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia de Covid-19.

"Vocês [produtores rurais] não ficaram em casa. Não se acovardaram. Nós temos que enfrentar nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos?", disse na ocasião. Declaração foi feita no mesmo dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 260 mil mortos pela doença.

Veja a postagem de Laurita Arruda sobre o assunto.

