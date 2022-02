PSB lançará candidatura de Danilo Cabral ao governo de Pernambuco

Cabral é o atual líder do PSB na Câmara, foi secretário estadual das Cidades e do Planejamento e vereador no Recife edit

Por Ricardo Noblat, Metrópoles - A qualquer momento, ainda esta semana, o governador Paulo Câmara (PSB), de Pernambuco, anunciará o nome do candidato à sua sucessão – Danilo Jorge de Barros Cabral, 54 anos, nascido em Surubim, cidade do agreste, distante 136 quilômetros do Recife, e deputado federal em três mandatos consecutivos.

É o atual líder do PSB na Câmara, depois de ter sido por duas vezes secretário estadual das Cidades e do Planejamento. Quando Cabral foi vereador no Recife entre 2005 e 2009, Câmara foi seu chefe de gabinete. No governo de Eduardo Campos, ele disputava com Ana Arraes, mãe do governador, a indicação de diretores de escolas.

Cabral é filiado ao PSB há 32 anos. Como deputado federal, votou a favor do impeachment da presidente Dilma, contra a PEC do Teto de Gastos, contra a Reforma Trabalhista, e a favor do pedido de abertura de processo para investigar o presidente Michel Temer. Desbancou o candidato ligado aos Campos, Tadeu Alencar.

