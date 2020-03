PT: agressão fascista a Gleisi é desespero diante do fracasso do governo

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), criticou as ofensas de bolsonaristas contra a deputada Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do partido. "Cadê o respeito à família, que tais bolsonaristas tanto pregam? Não vai ser no grito que vão nos intimidar!", disse o parlamentar edit

247 - O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), criticou as ofensas de bolsonaristas contra a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do partido. "Cadê o respeito à família, que tais bolsonaristas tanto pregam? Não vai ser no grito que vão nos intimidar! O povo brasileiro não admite tanta agressão!", disse o parlamentar.

A deputada estava em um hotel, no Rio, ao lado da filha de 14 anos. Algumas pessoas gritavam "vai para Cuba". De acordo com a parlamentar, "a falta de respeito de quem quer impor uma ideologia restritiva ultrapassa os limites da civilidade".

"Respondi às agressões porque não aceito e não podemos aceitar esse método fascista de intimidação, pregado e estimulado pelos Bolsonaro", esclareceu. "Não vamos, e ninguém deve, se intimidar por essas abordagens toscas, sem educação e agressivas", alertou a presidenta do PT. "Já estamos coletando todas as imagens e nosso jurídico está em ação", informou no domingo.