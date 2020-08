PT aprova candidatura de Marília Arraes a prefeita do Recife

“Essa é uma decisão importante porque consolida um projeto que estamos debatendo com os recifenses desde o último mês de março, quando o PT já tinha decidido pela candidatura própria no Recife", disse a deputada federal edit

Revista Fórum - O Diretório Nacional do PT aprovou, com 56 votos favoráveis, na noite desta sexta-feira (31), o nome da deputada Marília Arraes (PE) para candidata à prefeitura de Recife.

Parte da militância petista defendia uma aliança com o PSB, mas a maioria optou por confirmar a candidatura própria do PT com Marília.

“Essa é uma decisão importante porque consolida um projeto que estamos debatendo com os recifenses desde o último mês de março, quando o PT já tinha decidido pela candidatura própria no Recife. A confirmação de hoje me deixa ainda mais animada para continuar esse debate com o PT e com a população, porque temos com certeza um grande legado a defender e as melhores propostas para o futuro do Recife”, afirmou a parlamentar.

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.