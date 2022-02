PT avança sobre aliados de Bolsonaro e Lula poder ter apoio do PP na Paraíba

Gleisi Hoffmann reuniu-se com o líder do PP na Paraíba e com o governador João Azevêdo (Cidadania) edit

247 com Guilherme Amado, do Metrópoles - O PT está corroendo um dos principais sustentáculos políticos do governo e da campanha presidencial de Bolsonaro e começa a avançar sobre o PP. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), e o deputado José Guimarães (PT-CE) reuniram-se nesta quarta-feira (2) com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), pré-candidato do partido ao Senado e principal líder do PP na Paraíba. A reunião também contou com a participação do governador paraibano João Azevêdo, do Cidadania - ele foi do PSB entre 2011 e 2019 e transferiu-se para o Cidadania em 2020.

A direção nacional do PP não tem controle sobre os movimentos regionais e, segundo Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil e presidente do partido,todos têm liberdade para definir as alianças que serão montadas nos estados.

O PP é a quarta maior bancada da Câmara dos Deputados, com 42 deputados, um a menos que o PL. Tem também a quarta maior bancada do Senado, com sete senadores.

