PT celebra 46 anos defendendo povo no centro do poder, diz Liana Cirne

247 - A vereadora Liana Cirne, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara Municipal do Recife, comemorou nesta terça-feira, 10 de fevereiro, os 46 anos de fundação do partido destacando o papel histórico da sigla na defesa da democracia, da justiça social e de um projeto nacional de desenvolvimento com soberania e inclusão. As declarações foram feitas em posicionamento público da parlamentar sobre o aniversário da legenda.

Segundo Liana, o PT surgiu da organização da classe trabalhadora, dos sindicatos, dos movimentos populares, das comunidades eclesiais de base, da intelectualidade crítica e das periferias brasileiras, com o objetivo de enfrentar desigualdades estruturais profundamente enraizadas na história do país. Para ela, a origem popular do partido explica as resistências que a sigla enfrenta ao longo de sua trajetória.

“O PT incomoda porque coloca o povo no centro do poder. Sem povo no orçamento e nas decisões, não existe democracia real”, afirmou a vereadora.

Ao relembrar os 46 anos de atuação do partido, Liana Cirne ressaltou o legado construído especialmente durante os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com a parlamentar, esse período foi marcado por políticas públicas que impactaram diretamente a vida de milhões de brasileiros, com foco na redução das desigualdades sociais.

Entre os avanços citados estão o combate à fome, a valorização do salário mínimo, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a ampliação do acesso à educação pública e a retomada do crescimento econômico associada à inclusão social. Para Liana, essas iniciativas consolidaram o PT como um partido comprometido com a justiça social e a ampliação de direitos.

A vereadora também destacou que o atual governo Lula dá continuidade a esse projeto ao combinar responsabilidade econômica com políticas voltadas à redução das desigualdades, ao fortalecimento do Estado e à recuperação do protagonismo internacional do Brasil com soberania. Na avaliação dela, trata-se de uma estratégia que busca equilibrar desenvolvimento econômico e compromisso social.

No campo do desenvolvimento, Liana Cirne enfatizou a importância do investimento público e do planejamento estatal, citando como exemplo a expansão da rede federal de ensino técnico e tecnológico. Segundo a parlamentar, Pernambuco terá papel estratégico nesse processo, inclusive com a implantação de um novo campus de Instituto Federal no Recife, articulado à revitalização do Centro da cidade. “Estado forte não é Estado autoritário. Estado forte é aquele que planeja, investe, protege direitos e transforma orçamento em dignidade para o povo”, declarou.

Ao encerrar sua manifestação, a líder do PT na Câmara do Recife reforçou que o partido segue comprometido com a defesa da democracia, da justiça social, do meio ambiente e do enfrentamento às desigualdades, mantendo-se voltado para os desafios do presente e do futuro. “O PT não é um partido do passado. É um partido com memória, base social e horizonte. Enquanto houver fome, exclusão e desigualdade, o Partido dos Trabalhadores seguirá sendo necessário”, concluiu.