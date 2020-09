PT confirma candidatura de Marília Arraes a prefeita do Recife com vice do PSOL

"Esta é uma candidatura que desagradou muita gente que tinha um projeto de poder para, talvez, os próximos 20 ou 30 anos", disse a candidata petista, em uma indireta à candidatura do PSB, encabeçada por João Campos edit

Revista Fórum - Em convenção realizada de maneira virtual na manhã desta quarta-feira (16), o PT oficializou a candidatura da deputada Marília Arraes para a prefeitura do Recife (PE). O vice, confirmado na noite desta terça-feira (15), será o advogado João Arnaldo, do PSOL.

Durante seu discurso, a candidata petista fez uma indireta à candidatura do PSB, encabeçada por João Campos, e que conta com um arco de alianças que vai do PDT ao Progressistas, passando por MDB, PV, PSDB, Avante, PCdoB e PROS.

“Esta é uma candidatura que desagradou muita gente que tinha um projeto de poder para, talvez, os próximos 20 ou 30 anos, e achava que poderia tirar a liberdade das pessoas de escolher seu representante. Mas eleição não se ganha por W.O, mas se disputa nas urnas, com debates de ideias e projetos para a cidade”, disparou Marília.

