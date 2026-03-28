PT de Pernambuco aprova apoio a João Campos e indica Humberto Costa ao Senado

247 - Após semanas de divergências internas, o Partido dos Trabalhadores (PT) de Pernambuco aprovou, neste sábado (28), o apoio à candidatura à reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e indicou o senador Humberto Costa para compor a chapa majoritária na disputa estadual.

A decisão foi tomada em reunião do diretório estadual do partido e anunciada no Teatro Beberibe, no Centro de Convenções. A informação foi inicialmente divulgada pelo Jornal do Commercio, que já apontava a tendência de aprovação da aliança, mesmo diante de impasses internos sobre o formato da participação petista na campanha.

O movimento marca a consolidação de uma estratégia política alinhada à orientação nacional do PT, que busca fortalecer uma frente ampla com vistas às eleições de 2026. Segundo resolução aprovada pelo partido, a prioridade é a mobilização social para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com Pernambuco desempenhando papel central nesse projeto.

O documento destaca que o partido pretende “organizar, orientar e implementar as ações de mobilização no Estado Pernambuco em defesa do governo, suas realizações e a necessidade de continuidade do projeto nacional conduzido pelo presidente Lula”. A resolução também enfatiza a importância de articular alianças com outras forças políticas para formar uma frente democrática e popular.

Nesse contexto, o apoio a João Campos aparece como parte de uma estratégia mais ampla. O texto aprovado pelo diretório estadual afirma que a decisão considera “a orientação e a estratégia nacional do partido para as eleições”, além da necessidade de unir o campo democrático no enfrentamento à extrema-direita.

A indicação de Humberto Costa para a disputa ao Senado também foi destacada como prioridade. O documento ressalta “a missão partidária de reeleger o mandato do senador Humberto Costa pela sua importância política para o Estado Pernambuco e o país”, além de defender o fortalecimento das bancadas do partido na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Apesar da aprovação da aliança, ainda há pontos em aberto. Questões como a orientação de votos, o nível de engajamento da militância e o formato do palanque devem ser definidos ao longo da pré-campanha. Esses elementos foram foco das divergências internas nas últimas semanas.

A decisão do PT ocorre em meio a um cenário de forte disputa política em Pernambuco. A governadora Raquel Lyra (PSD) também articula alianças e busca atrair lideranças envolvidas nas negociações, especialmente em torno da vaga ao Senado, o que deve intensificar a disputa no estado.

Historicamente aliado ao PSB em Pernambuco, o PT reforça, com essa decisão, a manutenção de uma frente política que já marcou ciclos anteriores no estado. A resolução partidária relembra o papel dessa aliança na construção de governos considerados populares e na sustentação de um projeto político comum entre as legendas.

Com a deliberação deste sábado, o PT pernambucano sinaliza unidade após um período de tensões internas e passa a concentrar esforços na construção da campanha, mirando tanto o cenário estadual quanto a estratégia nacional para 2026.