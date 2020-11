PT deve vencer segundo turno em Feira de Santana e Vitória da Conquista, as duas maiores cidades da Bahia depois de Salvador

Adversários do MDB partem para ataques pesados na reta final, enquanto o governador Rui Costa entra em campo para reforçar as campanhas do PT nas duas grandes cidades baianas, as maiores depois da capital edit

Agência PT – A temperatura subiu nas campanhas de Vitória da Conquista e Feira de Santana, as duas cidades baianas onde haverá segundo turno neste domingo, 29. Os prefeitos Herzem Gusmão (MDB) e Colbert Martins (MDB) entraram em desespero e tentam evitar a vitória dos candidatos do povo: os petistas Zé Raimundo e Zé Neto. Ambos estão disparados na frente na reta final da campanha eleitoral e seguem como os preferidos do eleitorado.

Os ataques mais nocivos às campanhas do PT circulam em grupos de WhatsApp. Conforme pesquisa A TARDE/Potencial, publicada Zé Raimundo tem 40% das intenções de voto, enquanto Gusmão tem 37%. A disputa entre segmentos etários também está bastante acirrada. O petista tem a preferência de eleitores do gênero feminino, com 45% contra 35% do emedebista.

Na reta final da campanha, Zé Raimundo conta com a presença na cidade do governador Rui Costa (PT), que participou de duas carreatas com o correligionário nesta semana e repetiu a dose neste sábado. Na quarta-feira, 25, o senador Jaques Wagner (PT) foi o companheiro de carreata de Zé Raimundo. Enquanto isso, o prefeito de Salvador, ACM Neto, desfilou ao lado do candidato do MDB, reforçando a aliança conservadora na iminente derrota.

Feira de Santana pega fogo

Na segunda maior cidade da Bahia, o clima de guerra se intensificou por conta da arrancada de Zé Neto (PT) sobre o atual prefeito Colbert Martins (MDB). Rui Costa marcou presença na sexta-feira e circulou pela cidade para atrair votos. A “Carreata da Mudança” foi bem acolhida nos principais bairros da cidade e contou com a presença de outros aliados neste segundo turno, como o ex-deputado Targino Machado, líderes do PSB e do PSOL. “Eleição é isso aí. Sempre disse que a disputa seria duras. Mas continuamos avançando até a vitória final no domingo”, disse.

Zé Neto venceu a eleição no primeiro turno com 41,55% dos votos válidos. Desde 16 de novembro, o clima da campanha na cidade ficou vez mais quente. Nesta semana, Colbert acionou a máquina de mentiras, afirmando que, caso Zé Neto seja eleito, iria fechar os templos religiosos do município como forma de combater a Covid-19. A notícia falsa gerou grande repercussão. Rui Costa e o petista se encontraram com o arcebispo Dom Zanoni Demettino para desmentir os boatos.

“Zé Neto é católico e tanto ele como Roque (candidato a vice), são homens de família, cristãos e sempre defenderam a liberdade religiosa”, disse Rui Costa. “Que os feirenses votem pensando em suas famílias, na fé em Deus e na mudança que esperam acontecer na cidade”, reforçou.

