PT resiste a apoiar aliado de Ciro Gomes ao governo do estado do Ceará

247 – "Uma ala do PT tem trabalhado contra a candidatura a governador do Ceará do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT). Petistas afirmam nos bastidores que até aceitam apoiar um nome do partido trabalhista e abrir mão da sucessão do atual chefe do Executivo local, Camilo Santana (PT), mas resistem ao candidato diretamente ligado aos ex-governadores do estado Ciro Gomes (PDT) e Cid Gomes (PDT)", informa a coluna Painel , da Folha de S. Paulo.

"Como alternativa ao ex-prefeito, integrantes da cúpula do Partidos dos Trabalhadores passaram a defender dois nomes do PDT: a vice-governadora Izolda Cela (PDT) e do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT)", prossegue o colunista.

