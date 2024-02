'Puro marketing', João Campos é o político mais presente nas redes, aponta levantamento

De acordo com a agência Ativa Web, na última semana, o prefeito do Recife conseguiu 88 milhões de visualizações nas redes sociais edit

247 - O prefeito de Recife, João Campos (PSB), é um dos políticos mais atuantes na internet. De acordo com a agência Ativa Web, especializada em marketing digital, na última semana, o chefe do Executivo recifense conseguiu 88 milhões de visualizações nas redes sociais, até o dia 14 de fevereiro.

Os números apontaram que o prefeito tem um engajamento 5,87% e uma média de curtidas de 116.464 e 4.453 comentários por post. As estatísticas foram publicadas na coluna de Guilherme Amado.

Para efeitos de comparação, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tem em suas redes uma taxa de engajamento de 1,95%, com uma média de 8.630 curtidas e 465 comentários por publicação.

