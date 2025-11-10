Quem é o vereador e o assessor mortos a tiros no interior da Bahia

247 - O vereador de Santo Amaro, Gleiber Júnior (Avante), 37 anos, e seu assessor, Diego Castro Reis, foram assassinados a tiros na tarde deste domingo (9) em um sítio localizado no Recôncavo da Bahia. As informações iniciais foram divulgadas pelo g1 Bahia, que apurou que o crime ocorreu na propriedade da família do parlamentar.

De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias do ataque ainda estão sendo investigadas. A corporação informou que não há, até o momento, pistas sobre a motivação, suspeitos ou autoria dos disparos. Equipes das delegacias regionais realizam levantamentos na área para reunir evidências e depoimentos que ajudem a esclarecer o duplo homicídio.

Gleiber Júnior cumpria seu primeiro mandato como vereador de Santo Amaro, cidade onde nasceu e construiu sua trajetória política. Ele deixa uma filha. O assessor Diego Castro Reis, que acompanhava o parlamentar em atividades públicas e eventos locais, também estava com ele na noite de sábado (8), quando ambos participaram de uma festa e registraram fotos nas redes sociais.

As publicações feitas horas antes do crime mostram os dois sorrindo ao lado de amigos, o que reforça a surpresa da comunidade local com a violência que se seguiu no dia seguinte. As imagens foram amplamente compartilhadas nas redes sociais após a divulgação do caso.

A Prefeitura de Santo Amaro decretou luto oficial de três dias em homenagem ao vereador, afirmando que sua morte representa uma perda “profunda e inesperada” para o município. O partido Avante, legenda à qual Gleiber era filiado, também emitiu nota de pesar e prestou solidariedade à família das vítimas.

A Polícia Civil intensifica as investigações e aguarda os laudos periciais e depoimentos de testemunhas. Até o momento, não há previsão para a divulgação de novas informações.