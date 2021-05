"Quero pedir justiça pela vida do meu filho", diz mãe de jovem morto após furto de carne

247 - Em uma audiência pública promovida pela Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), Elaine Costa, a mãe do jovem Ian Barros, de 19 anos, assassinado por ter furtado carne em uma rede de supermercados, cobrou justiça pela morte do filho.

“A carne mais barata do mercado é a carne negra”, afirmou a vendedora, em alusão a música de Elza Soares. A informação é do Bahia Notícias. "Quero pedir justiça pela vida do meu filho. Espero e confio em Deus que todos os que fizeram essa maldade paguem. Peço aos advogados que estão aqui para colocarem cada um deles na cadeia", disse ela.

O ato contou ainda com a participação de familiares das vítimas, movimentos sociais negros e entidades estatais, a audiência abordou a violência do Estado contra a vida negra, tendo como mote as mortes de Ian e Bruno Barros da Silva, tio e sobrinho, após furtarem pacotes de carne no Atakadão Atakarejo, em Amaralina.

"O que vimos esse tempo todo foi o descaso. Meu filho estudava, tinha endereço fixo e, no entanto, tentaram colocá-lo como marginal. Ele tinha só 17 anos e, mesmo assim, disseram que foi troca de tiros", enfatizou Nadjane Macedo, mãe de Alexandre Macêdo Fraga (17 anos), baleado por policiais em 2008, em Porto Seco Pirajá.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.