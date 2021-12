Quilombolas recebem Ciro Nogueira aos gritos de “fascista” em inauguração de obra inacabada no Piauí (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Os moradores do Quilombo Pote, no município de São João da Varjota, no Piauí, receberam o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, aos gritos de “fascista” e protestos pelo fato de a obra inaugurada estar inacabada.

“E assim o Quilombo Pote recebe o ministro da Casa Civil… que entrou sem ser convidado”, disse uma das manifestantes. Em vídeos do protesto (abaixo), é possível ouvir uma canção que diz “pisa na cabeça do Ciro”.

“Obra inacabada”, gritavam também. “Não aceitaremos mais um elefante branco, assim como Ciro faz em todo o Brasil”, protestou outra mulher presente.

PUBLICIDADE

Assista:

O can4alh4 Ciro Nogueira sendo escrachado no meu Piauí. Valeu comunidade quilombola Pote pic.twitter.com/IZMxDK2rXl PUBLICIDADE December 5, 2021

PUBLICIDADE